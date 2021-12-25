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«За что тебе, милый, 10% акций?» Хаджи — о претензиях Газизова к Федуну

сегодня, 00:23

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал спор между бывшим генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым и владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

Эти претензии в отношении акций клуба выглядят каким-то бредом, абсурдом. Я уже говорил, что не понял, откуда взялся Газизов, как он пришел и как так быстро ушел из клуба. Не понял, кто он, откуда он. Да, из «Уфы», но таких команд у нас тьма тьмущая. Прийти в «Спартак» — и сразу две непонятные сделки по Кокорину и Урунову. Кокорин еще понятно: все-таки был игроком сборной. А вот Урунов вообще не поймешь, откуда взялся. Всё это странная история. Не знаю, авантюристов сейчас много.

Претензии на 10 процентов акций! Человек пришел в клуб, проработал три-четыре месяца, получил сумасшедшие деньги и требует еще и акции клуба. Это что-то! За что тебе, милый, 10%? Федун же умный человек! Вот, допустим, выиграла команда чемпионат России и Лигу Европы — посмотрим. Но всё равно, это слишком, с какого перепугу, с чего вдруг?

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:22
Со все согласен кроме благородства)))
Мишима
Мишима
сегодня в 10:38
С Федуна что то обещал по ходу Леонид Шамилю)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:30
Сказал бы короче 🌽 тебе.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:44
Но ведь написано же пером!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:40
"Федун же умный человек!"
дальше этого бреда читать не стал))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:53
Похоже, что Федун написал расписку после выжратого вместе с Газизовым литра коньяка и последующих с ним братаний.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 07:29
Самый спорный тезис в этой речи "Федун же умный человек!". Не факт, однозначно
112910415
112910415
сегодня в 07:22
всё сложнее, мы знаем далеко не всё
beefs
beefs
сегодня в 07:15
Интересная история продолжается, что дальше...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:08
Видно эти 10% федун когда то Хаджи обещал и также расписку написал, эхх федун, федун.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:51
В каждом муравейнике свои непонятки...:)
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:55
Живьем брать демона
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:06
Хаджи видать сильно завидует Газизову.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:58
Видно Федун что-то обещал.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:58
С Федуна как залезешь так и слезешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:45
Так умный человек же расписку написАл...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:54
Пол лярда видать Шамилька уже потратил.
ABir
ABir
сегодня в 03:54
А может Газизу ещё и ключ от квартиры Федуна, где деньги лежат?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:42
Странный вопрос, все знают, что любимое занятие у нас в футболе это доить Федуна. Почему бы благородному человеку не присоединиться к остальным?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 00:37
Вообще, опять дкньги рвут футбол.
pendulum47
pendulum47
сегодня в 00:29
Опять срач со Спартаком... Самый узнаваемый клуб по скандалам
протон
протон
сегодня в 00:28
Такое ощущение что все наживаются на спартаке кроме меня....тоже надо что то замутить
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:25
Шамилёк подоил КБ и это ежу понятно))
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