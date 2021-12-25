«За что тебе, милый, 10% акций?» Хаджи — о претензиях Газизова к Федуну

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал спор между бывшим генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым и владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

Эти претензии в отношении акций клуба выглядят каким-то бредом, абсурдом. Я уже говорил, что не понял, откуда взялся Газизов, как он пришел и как так быстро ушел из клуба. Не понял, кто он, откуда он. Да, из «Уфы», но таких команд у нас тьма тьмущая. Прийти в «Спартак» — и сразу две непонятные сделки по Кокорину и Урунову. Кокорин еще понятно: все-таки был игроком сборной. А вот Урунов вообще не поймешь, откуда взялся. Всё это странная история. Не знаю, авантюристов сейчас много.

Претензии на 10 процентов акций! Человек пришел в клуб, проработал три-четыре месяца, получил сумасшедшие деньги и требует еще и акции клуба. Это что-то! За что тебе, милый, 10%? Федун же умный человек! Вот, допустим, выиграла команда чемпионат России и Лигу Европы — посмотрим. Но всё равно, это слишком, с какого перепугу, с чего вдруг?