Федун прокомментировал известие о договоре с Газизовым по акциям «Спартака».

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал известие о том, что он написал расписку, в которой в случае отставки Шамиля Газизова с поста генерального директора обещал передать ему 10% акций клуба.

Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключён трудовой договор. А то, о чём сейчас говорит Газизов — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ , это его право.