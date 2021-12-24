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Федун прокомментировал известие о договоре с Газизовым по акциям «Спартака»

вчера, 17:11

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал известие о том, что он написал расписку, в которой в случае отставки Шамиля Газизова с поста генерального директора обещал передать ему 10% акций клуба.

Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключён трудовой договор. А то, о чём сейчас говорит Газизов — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:06
Извините конечно, но Вы тоже ещё тот кадр, на спасение Уфы надо тратить деньги, ещё и свои отдавать, да и какая ему разница, что в итоге с Уфой будет, а здесь, с Федуном, денег можно получить, не получится, будет дальше Уфу спасать, футбольную.
протон
протон
вчера в 22:00
Лично мое мнение Газизов пытается нажиться на дуремаре.
escudete
escudete ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:37
Вот настоящий гуру юриспруденции, доктор юридических наук!
pomor45
pomor45
вчера в 21:05
Я понимаю, что склоки дают хороший рейтинг статьям, собирая урожай откликов, но не понимаю зачем эта малаховщина футбольному сайту.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:54
Мутноватая история.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:43
Неудивительно что с таким владельцем Спартак идет на 9 месте. Он же совершенно некомпетентен.
Gahi
Gahi
вчера в 20:41
С появлением информации об интересе со стороны Арабских шейхов к "Спартаку" и этот спор с 10% акциями с гарантиями на салфетки из ресторана Газизову, это только подогреть интерес инвесторов к клубу. Видимо Федун созрел для продажи доли свих акций, но хочет всячески поднять их стоимость до максимального уровня, чтобы потом не прогадать после финансовой сделки. Уж очень всё наигранно получается со стороны действующих фигурантов несколько проработали вместе, а сколько времени тратят на выяснения отношений и претензий друг к другу.
протон
протон
вчера в 20:35
думаю этих двух можно к малахову на передачу, там как раз подходящая им по интеллекту аудитория и сама эта их "история" как раз для малахова идеально подходит
particular
particular
вчера в 19:25
Сразу видно - солидные договорённости солидных людей :))
Всё по честноку, без нае@@лова и на доверии :)))
Zak11
Zak11
вчера в 18:30
Если Федун пишет такие бумаги сам, то я просто в шоке в чьих руках наш родной клуб. Это пипец товарищи. Конечно сейчас скорее всего эта расписка не будет ничего значить юридически, но осадок есть.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:09
Растащат акции Лёньки!Щас Цорн с распиской придёт а потом Измайлов!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:59
Тут не ясно на чью сторону станет суд.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:49
.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:41
А ты и не сможешь вникнуть, федун отчитывается перед заремой а не перед тобой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:40
Конечно же бестолковый, у толкового менеджера с таким состоянием не может закончить год на десятом месте да ещё иметь барышню, которая может себе позволить менять директоров и тренеров.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:39
Федун прокомментировал известие о договоре с Газизовым по акциям «Спартака».
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:36
Таким образом федун признаёт, что такая договорённость была, т.е. он хрен положил на клуб и живёт по принципу: всё это моё и чё хочу то и делаю. Аферист и мощенник! Кстати, топливо на федуновских заправках на 1,7 р дороже чем даже на миллеровских а топливо как ослинная моча.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:36
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:33
Федун конечно еще тот кадр, но разве Газизов сейчас не должен заниматься спасением "Уфы" от вылета в ФНЛ, но для него видимо акции "Спартака" и деньги Федуна гораздо важнее:
makkie
makkie
вчера в 17:30
Мышиная возня, в которую даже вникать не хочется.
Kolenok
Kolenok
вчера в 17:21
Газизов жаба,все не нажрется!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:20
Я не я и подпись не моя !
Моя хата с краю - ничего не знаю ...
Детдом какой то , а не Спартак !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:15
Этот документ совсем не обязательно должен быть договором. Это может быть обычная расписка, написанная собственноручно (графэкспертиза это подтвердит элементарно) и подпись Федуна, подлинность которой также можно подтвердить, или опровергнуть экспертизой. Походу у Федуна нет даже минимальных юридических познаний. Миллиардер. безграмотный, такую чушь пишет.
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