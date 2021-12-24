Газизов: «„Спартак“ может действовать хоть как, мне скрывать нечего»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова владельца московского клуба Леонида Федуна об акциях клуба и расписке.
Наконец-то Леонид Арнольдович Федун ответил мне после моего увольнения. Плохо, что сделал это через СМИ. «Спартак» может действовать хоть как, мне скрывать нечего.
10% акций — пожелание? Это все рассмотрит суд. Если люди отказываются от того, что они пишут, увольняют, строят договорные отношения, по-другому уже действовать нельзя.
По словам Газизова, Федун при найме на работу Шамиля генеральным директором написал расписку, в которой в случае отставки обещал передать подчиненному 10% акций футбольного клуба и дополнительно гарантировал один миллион евро на каждый год контракта при месте в еврокубках.
Президент «Спартака» отметил, что это «всего лишь пожелания Газизова, которые не были одобрены клубом и советом директоров».