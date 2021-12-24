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Газизов: «„Спартак“ может действовать хоть как, мне скрывать нечего»

вчера, 17:35

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова владельца московского клуба Леонида Федуна об акциях клуба и расписке.

Наконец-то Леонид Арнольдович Федун ответил мне после моего увольнения. Плохо, что сделал это через СМИ. «Спартак» может действовать хоть как, мне скрывать нечего.

10% акций — пожелание? Это все рассмотрит суд. Если люди отказываются от того, что они пишут, увольняют, строят договорные отношения, по-другому уже действовать нельзя.

По словам Газизова, Федун при найме на работу Шамиля генеральным директором написал расписку, в которой в случае отставки обещал передать подчиненному 10% акций футбольного клуба и дополнительно гарантировал один миллион евро на каждый год контракта при месте в еврокубках.

Президент «Спартака» отметил, что это «всего лишь пожелания Газизова, которые не были одобрены клубом и советом директоров».

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 11:07
Газизов ты как базарная баба,сам начал через СМИ общаться и показывать эту расписку, обанкротил Уфу тепепь незнаешь где на будущее деньги брать? Редиска,морковка ты Газизов
Сп62
Сп62
вчера в 21:10
А в Уфе, наверное, Газизову уже все должны и все в заложниках.
Futurista
Futurista
вчера в 18:32
Пик
Пик
вчера в 18:16
Федун еврей, а кто Газизов.
Cat01
Cat01
вчера в 17:59
Видно взялся сурово
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:49
Тёмные дела творятся...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:42
Надо вывести федуна на чистую воду.
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