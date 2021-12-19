Фанат «Лидса» был арестован за расистские кричалки в игре с «Арсеналом»

Накануне в матче 18-го тура АПЛ «Лидс» принимал «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
После поединка один из болельщиков «Лидса» был арестован за расистские кричалки в адрес игроков лондонской команды.
На сайте «павлинов» опубликовали по этому поводу заявление:
Расследование фактов расизма в первой половине игры с «Арсеналом» продолжится. В связи с этим обвинением был арестован один человек. В «Лидсе» не потерпят расизма. Любой фанат, использующий расистские высказывания, получит пожизненный запрет на посещение игр «Лидса».