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Фанат «Лидса» был арестован за расистские кричалки в игре с «Арсеналом»

вчера, 11:41
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Накануне в матче 18-го тура АПЛ «Лидс» принимал «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

После поединка один из болельщиков «Лидса» был арестован за расистские кричалки в адрес игроков лондонской команды.

На сайте «павлинов» опубликовали по этому поводу заявление:

Расследование фактов расизма в первой половине игры с «Арсеналом» продолжится. В связи с этим обвинением был арестован один человек. В «Лидсе» не потерпят расизма. Любой фанат, использующий расистские высказывания, получит пожизненный запрет на посещение игр «Лидса».

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протон
протон
вчера в 12:31
Мир сошёл с ума!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:51
Лучше держать свой язык при себе.
Futurista
Futurista
вчера в 11:49, ред.
Есть еще смелые люди в Британии)...это при том, что популярная кричалка "Судья - 32раз" превратилась из обидной просто в констатацию факта...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:42
Расстрелять по ходу
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