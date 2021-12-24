Щедрый Федун обещал Газизову 10% акций «Спартака». Дикая история, в которой будет проигравший

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24 декабря 2021, 20:00

Суд идет.

Идиллию тихого пятничного вечера, обещающего последние предновогодние выходные со снежной погодой и английским футболом, нарушил ворвавшийся в информационное пространство «слон» в виде новости о том, что Леонид Федун должен уволенному из «Спартака» в прошлом году Шамилю Газизову 10% акций клуба и 1 миллион евро за попадание в еврокубки по итогам сезона-2020/21. Первая реакция — да ну, бред какой-то, но похоже не все так однозначно.

Предыстория

Шамиль Газизов проработал в «Спартаке» на посту генерального директора вторую половину 2020 года, после чего московский клуб и функционер разошлись, как в море корабли, но вовсе не друзьями. Газизов вернулся в «Уфу» и вскоре заявил, что ему полагается 400 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта со «Спартаком». 88 миллионов Шамиль Камилович выплатил себе сам в последние дни перед уходом, но большая часть суммы до него так и не дошла. В апреле Газизов заявил, что намерен обратиться в суд, так как Леонид Федун не выполняет взятые на себя обязательства:

Денег мне должен остался не «Спартак». Все договорённости были с Леонидом Федуном. У меня были с ним определённые договорённости, и они остались на бумаге. Но я не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд.

Тяжба

Не было никаких сомнений, что Леонид Федун действительно пообещал Шамилю Газизову «золотой парашют» и подкрепил свое обещание некой распиской, поэтому первый суд у «Спартака» бывший генеральный директор выиграл в одну калитку: его требования удовлетворили в полном объеме. Но это только начало занимательной истории. Нанятые владельцем «Спартака» юристы зашли с другой стороны: акционер московского клуба «Капитальные активы» (подконтрольная Вагиту Алекперову и Леониду Федуну фирма) в своей апелляции потребовал признать, что председатель совета директоров «Спартака» Федун не имел права подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору Газизова.

В конце октября апелляцию «Капитальных активов» удовлетворили, а уже в декабре Газизову окончательно отказали в выплатах, на которые он претендовал. Более того, у «Спартака» появилась возможность взыскать с бывшего генерального директора уже полученные им средства. Шамиль Камилович заявил, что такой вердикт его абсолютно не устраивает и объявил новый раунд:

Есть соглашение, по которому я ушёл из клуба — при этом оно всех устроило. Подадим жалобу в кассационный суд.

Шамиль Газизов наносит ответный удар

Ситуация вокруг этого, казалось бы, заглохшего дела буквально взорвалась сегодня, когда Шамиль Газизов достал из рукава козырь, который приберегал напоследок. Собственно, речь о документе, согласно которому Газизову причитаются 10% акций «Спартака». Сама расписка была представлена во время вчерашнего заседания суда:

На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение. Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции. Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора. Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны.

Леонид Федун прокомментировал выпад Газизова и назвал приложенный к листу документ «всего лишь листом бумаги»:

Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключён трудовой договор. А то, о чём сейчас говорит Газизов — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ , это его право. Мы же оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом.

Кажется, Газизов заставил Федуна нервничать

Лист бумаги не лист бумаги, но молниеносная реакция Федуна и дальнейшие комментарии сторон приводят к выводу, что из двух оппонентов нервничает Леонид Арнольдович. Вероятно, его деловая репутация действительно под ударом. Вероятно, для Федуна категорически нежелательно обнародование документа, о котором идет речь или еще каких-то сведений, оставленных про запас. Газизов как будто намекает, что этот суд (а речь идет об исковых требованиях в размере 101 миллиона рублей) Федуну лучше проиграть.

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая «Спартак» в этом процессе, уверена, что представленная бумага не может считаться обязательством с правовой точки зрения:

Мне не очень понятно, что имеет в виду Газизов, рассуждая о репутации Леонида Федуна. Иск я видела. Более того, я участвовала во вчерашнем процессе. К иску действительно приложена бумага, написанная Леонидом Арнольдовичем. С правовой точки зрения эту бумагу крайне сложно назвать каким-то обязательством. Это, скорее, какие-то наброски хотелок и условий, которые обсуждались сторонами перед заключением трудового договора, но они не вошли в трудовой договор с господином Газизовым.

Но если все так просто и прозрачно и Газизов понес в суд просто «листок бумаги», почему не покидает ощущение, что в этом деле еще не поставлена точка? На самом деле, искренне поражает такое столь наивное отношение Леонида Федуна к бумагам и подписям. Вроде бы человек с таким состоянием и таким положением должен проявлять осторожность, а тут уже два судебных процесса, спровоцированных документами, которые Федун подмахнул, не глядя — то самое допсоглашение к трудовому договору с обещанными выплатами в размере 400 миллионов рублей и новый документ с обещанием 10% акций «Спартака» и миллионом евро.

Чем бы ни закончилось это дело, Леонид Арнольдович уже проигравший после всех этих всплывших бумажек. Его деловая репутация уже пострадала, а ведь Газизов утверждает, что «это только начало». А если у него есть и другие интересные документы за подписью бывшего босса? Наверное, «Спартак» и Федун способны разбить Газизова в правовом поле, но каждый новый листок с каракулями, который хитрый Шамиль извлекает из-под сукна, больно бьет по Федуну. Не удивлюсь, если в январе мы узнаем, что стороны пришли к соглашению в досудебном порядке и больше не имеют претензий друг к другу. Газизов хочет получить свое тем или иным способом и сегодня показал, что не собирается останавливаться.