Икарди и Ванда Нара подозреваются в отмывании денег

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вчера, 18:57

Нападающий ПСЖ и его супруга и агент Ванда Нара попали в очередной скандал.

Ванда Нара подозревается в отмывании денег и коррупции через свою компанию Work Маркетинг Football Ltd, а также несколько других компаний косметики.

Напомним, что недавно Нара и Икарди возобновили отношения после расставания.