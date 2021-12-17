ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2021/2022

Икарди и Ванда Нара подозреваются в отмывании денег

вчера, 18:57

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди и его супруга и агент Ванда Нара попали в очередной скандал.

Ванда Нара подозревается в отмывании денег и коррупции через свою компанию Work Маркетинг Football Ltd, а также несколько других компаний косметики.

Напомним, что недавно Нара и Икарди возобновили отношения после расставания.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:24
доигралась рисковая Ванда
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:43
Дурачок такой Икарди. Мог жить, наслаждаться жизнью, колотить голы, да и баб бы тискал всяких красоток молоденьких, но нет, взял и влез под каблук какой-то сомнительной старушенции, испортил со всеми отношения, стал изгоем в сборной, а теперь еще и грязью облился. Так она еще и изменяла ему со всякими проходимцами.
И теперь еще будет вообще шляпа, если с такой статьей загремят под срок с конфискацией имущества. Наверное будет жить на алименты от ее предыдущего мужа и своего бывшего друга.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:05
Всё к этому шло.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:29
Могут и загреметь.
YVG
YVG
вчера в 19:17
К этому все и шло, темные людишки.
протон
протон
вчера в 19:16
Теперь он с ней ради её денег
ОПГ связочка такая.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:57
Мутная парочка. От них чего угодно можно ожидать.
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