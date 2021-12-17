Икарди и Ванда Нара подозреваются в отмывании денег

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди и его супруга и агент Ванда Нара попали в очередной скандал.
Ванда Нара подозревается в отмывании денег и коррупции через свою компанию Work Маркетинг Football Ltd, а также несколько других компаний косметики.
Напомним, что недавно Нара и Икарди возобновили отношения после расставания.
И теперь еще будет вообще шляпа, если с такой статьей загремят под срок с конфискацией имущества. Наверное будет жить на алименты от ее предыдущего мужа и своего бывшего друга.
И теперь еще будет вообще шляпа, если с такой статьей загремят под срок с конфискацией имущества. Наверное будет жить на алименты от ее предыдущего мужа и своего бывшего друга.
ОПГ связочка такая.
ОПГ связочка такая.