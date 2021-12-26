Стал известен главный претендент на подписание Алексея Миранчука .

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к уходу из команды в зимнее трансферное окно.
На россиянина претендуют «Дженоа» и «Верона». По данным TMW, в последние дни фаворитом в борьбе за подписание хавбека стал веронский клуб, который на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.
Уже давно ходят слухи о том что Миранчуком интересуются несколько клубов, но с тех пор прошло немало времени и никаких подвижек к серьёзности намерений тех или иных клубов что-то не видно . То что Дженоа во главе с главным тренером Шевченко хочет заполучить российского игрока, ввиду очень не простых отношений между государствами и отношения самого Шевченко к этой проблеме, можно сделать вывод что это только чьи-то фантазии. А вот интерес со стороны Вероны , кстати тоже ничем и ни кем не подтверждёный официально со стороны руководства клуба, может хотя бы быть рассмотрен . Но скорее всего тут судьба дальнейшего присутствия Миранчука лежит в плоскости главного тренера и руководства клуба у которых есть не закрытый вопрос о том что могут уйти из клуба Сапата и Малиновский . На которых есть покупатели . И скорее всего пока не решится этот главный для них вопрос, то Миранчука как следствие отпускать никто не будет. Скорее всего это так и выглядит. Моё субъективное мнение. Ну а Миранчук должен всё таки доказать свою значимость в Аталанте или действительно уже уходить расторгнув контракт и искать себя в другом клубе.
Всем Добра !!!
Уже давно ходят слухи о том что Миранчуком интересуются несколько клубов, но с тех пор прошло немало времени и никаких подвижек к серьёзности намерений тех или иных клубов что-то не видно . То что Дженоа во главе с главным тренером Шевченко хочет заполучить российского игрока, ввиду очень не простых отношений между государствами и отношения самого Шевченко к этой проблеме, можно сделать вывод что это только чьи-то фантазии. А вот интерес со стороны Вероны , кстати тоже ничем и ни кем не подтверждёный официально со стороны руководства клуба, может хотя бы быть рассмотрен . Но скорее всего тут судьба дальнейшего присутствия Миранчука лежит в плоскости главного тренера и руководства клуба у которых есть не закрытый вопрос о том что могут уйти из клуба Сапата и Малиновский . На которых есть покупатели . И скорее всего пока не решится этот главный для них вопрос, то Миранчука как следствие отпускать никто не будет. Скорее всего это так и выглядит. Моё субъективное мнение. Ну а Миранчук должен всё таки доказать свою значимость в Аталанте или действительно уже уходить расторгнув контракт и искать себя в другом клубе.
Всем Добра !!!