Стал известен главный претендент на подписание Алексея Миранчука .

1640526316

вчера, 16:45

Полузащитник «Аталанты» близок к уходу из команды в зимнее трансферное окно.

На россиянина претендуют «Дженоа» и «Верона». По данным TMW, в последние дни фаворитом в борьбе за подписание хавбека стал веронский клуб, который на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.