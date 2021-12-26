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Стал известен главный претендент на подписание Алексея Миранчука

вчера, 16:45

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к уходу из команды в зимнее трансферное окно.

На россиянина претендуют «Дженоа» и «Верона». По данным TMW, в последние дни фаворитом в борьбе за подписание хавбека стал веронский клуб, который на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.

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Все комментарии
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Место нету из-за маразматика по фамилии Гасперини
Tostao
Tostao ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:43
Посмел немного изменить:
Итальянский клуб играет
Как один оркестр.
На скамейке Леха тает
Жаждет переезд.
Оттого, что есть Сапата, Иличич , Руслан,
Загрустил совсем на лавке
Русский наш пацан.
1 984
1 984
вчера в 21:54
Верона лучше.
galem72
galem72
вчера в 21:21
Заголовок громче объявления победителя Лиги Чемпионов. А по факту, потенциальная мышиная возня в случае перехода этого скамеечника в клуб СериАла ниже рангом.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:12
всё парень пропал не видать ему титулов игры в еврокубках, а может быть и в сборной места не найти, а так всё хорошо начиналось тоже самое ждёт и Захаряна если рванёт за бугор там пахать надо, а здесь они балдеют звездуны блин
YVG
YVG
вчера в 19:51
Прямо торги какие-то по бесполезному игроку.
pomor45
pomor45
вчера в 19:34
Уровень ЛОКО Миранчуку не преодолеть. Сборной от его забугорных сидений на лавке прока никакого.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:13
Лучше Веронa чем с Дженоа в местной ФНЛ спуститься...
Баобаб
Баобаб
вчера в 19:01
Лёха должен в Верону перейти. Учитывая вопли украинцев, не должен русский плясать под дудку Шевы.
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:51
Доигрался Алешка
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:48
да куда нибудь, пора играть а не тереть лавку
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:36
В городском саду играет
Духовой оркестр.
На скамейке с Лехай рядом
Нет свободных мест.
Оттого, что есть Сапата, Иличич , Руслан,
Плотненько осел на лавке
Русский наш пацан.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:45
К сожалению Лёша не тянет в Аталанте, поэтому уход неизбежен, а вот куда ему самому решать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:37
Если есть выбор между Дженоа и Вероной то лучше в Верону.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:31
Стал известен главный претендент на подписание Алексея Миранчука .
Уже давно ходят слухи о том что Миранчуком интересуются несколько клубов, но с тех пор прошло немало времени и никаких подвижек к серьёзности намерений тех или иных клубов что-то не видно . То что Дженоа во главе с главным тренером Шевченко хочет заполучить российского игрока, ввиду очень не простых отношений между государствами и отношения самого Шевченко к этой проблеме, можно сделать вывод что это только чьи-то фантазии. А вот интерес со стороны Вероны , кстати тоже ничем и ни кем не подтверждёный официально со стороны руководства клуба, может хотя бы быть рассмотрен . Но скорее всего тут судьба дальнейшего присутствия Миранчука лежит в плоскости главного тренера и руководства клуба у которых есть не закрытый вопрос о том что могут уйти из клуба Сапата и Малиновский . На которых есть покупатели . И скорее всего пока не решится этот главный для них вопрос, то Миранчука как следствие отпускать никто не будет. Скорее всего это так и выглядит. Моё субъективное мнение. Ну а Миранчук должен всё таки доказать свою значимость в Аталанте или действительно уже уходить расторгнув контракт и искать себя в другом клубе.
Всем Добра !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DEIVID_737 (раскрыть)
вчера в 17:24
Но команда из нижней половины таблица, середняк настоящий.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:16
Вероне получше Дженоа будет варик)))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:13
Лучший вариант из представленных - Верона. Но из Аталанты нужно уходить, но только не в РПЛ - иначе закончится как футболист.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:13
Претендуют Дженоа и Верона, а в итоге,окажется в Зените!
DEIVID_737
DEIVID_737 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:10
Верона и близко не стоит на вылет.
particular
particular
вчера в 17:02
Ну вот, - на Миранчука, как и на Холанда, появился главный претендент :))
Конечно, это не МС, но толпа из двух конкурентов - это уже что-то :))
1bear
1bear
вчера в 16:58
езжай лучше в РПЛ - хоть денег заработаешь и в еврокубках будешь играть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:58
обе на вылет стоят из серии А в серию В
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 16:57
Верона лучший вариант, там и игра у клуба есть, в отличии от Дженоа и тренер тоже.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:56
Без работы точно не останутся.
Gorasul
Gorasul
вчера в 16:53
Да, Дженоа, Кальяри и Салернитана его уровень. В Вероне опять будет лавку греть. Что-то он замахнулся пару лет назад не на свой уровень, вот и расхлёбывает.
протон
протон
вчера в 16:50
Верона вариант получше, состав там не плохой подобрался!
4RT
4RT
вчера в 16:49
Завтра станет известен самый главный
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