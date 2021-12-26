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Годин покинет «Кальяри». Клуб нашёл ему замену в «Аталанте»

сегодня, 00:46

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем защитника «Кальяри» Диего Година, известного по выступлениям за «Атлетико Мадрид».

Диего Годин получил три разных предложения и покинет «Кальяри» в ближайшие несколько дней. Уругвайский центральный защитник в ближайшее время примет решение о наилучшем решении для своего будущего.

«Кальяри» заменит Година, подписав Маттео Ловато на правах аренды из «Аталанты» — соглашение достигнуто.

Ранее появлялась информация о клубе, заинтересованном в Године.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:40
Ну что сказать , удачи Годино.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:55
В Атлетико наверное вернется к Симеоне.
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