Годин покинет «Кальяри». Клуб нашёл ему замену в «Аталанте»

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем защитника «Кальяри» Диего Година, известного по выступлениям за «Атлетико Мадрид».
Диего Годин получил три разных предложения и покинет «Кальяри» в ближайшие несколько дней. Уругвайский центральный защитник в ближайшее время примет решение о наилучшем решении для своего будущего.
«Кальяри» заменит Година, подписав Маттео Ловато на правах аренды из «Аталанты» — соглашение достигнуто.
Ранее появлялась информация о клубе, заинтересованном в Године.