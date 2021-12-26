Годин покинет «Кальяри». Клуб нашёл ему замену в «Аталанте»

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем защитника «Кальяри» , известного по выступлениям за «Атлетико Мадрид».

Диего Годин получил три разных предложения и покинет «Кальяри» в ближайшие несколько дней. Уругвайский центральный защитник в ближайшее время примет решение о наилучшем решении для своего будущего.

«Кальяри» заменит Година, подписав Маттео Ловато на правах аренды из «Аталанты» — соглашение достигнуто.