Головин создан для АПЛ, но «Эвертон» — плохой выбор. Потратили полмиллиарда и плетутся на 14-м месте

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сегодня, 15:58

С другой стороны, «ирискам» нужны лидеры.

«Эвертон» тратит на новичков больше, чем «Ливерпуль»

В этом истории важен Алишер Усманов, узбекский и российский миллиардер. Официально не владеет акциями «Арсенала», как раньше. И «Эвертон» не выкупил, хотя разговоры ходили давно. Но через знакомого Фархана Мошири сохранил связь с клубом. Например, новая арена «ирисок» будет носить имя компании Усманова.

Заплатят за это право 35 млн евро, а племянник предпринимателя уже один из боссов английского клуба. Рыболовлев с «Монако» перебил предложение «Ювентуса» — так Головин оказался в Лиге 1. А родственник Усманова может настоять, чтобы в «Эвертоне» появился россиянин. Вот только «ириски» странно ведут свои дела.

В клубе рядом с удачными сделками хватало странных трансферов. Отсюда уход Марселя Брандса в начале декабря. Бывший спортивный директор «ирисок» успел заверить, что Головиным при нем якобы не интересовались, чтобы не вешать на душу грех, если Александр приедет и не заиграет.

Понятная реакция, бывший директор ПСВ натворил дел. «Эвертон», начиная с сезона 2017/18, седьмой в мире по отрицательному трансферному балансу. Больше убытки только у двух клубов из Манчестера, «Милана», ПСЖ , «Арсенала» и «Челси». «Ириски» накупили игроков на полмиллиарда евро, потратили больше денег, чем «Ливерпуль».

Но Клопп за этот период выиграл ЛЧ , АПЛ и Суперкубок УЕФА . У «Монако» расходы похожие, как у «Эвертона», но если французы продали игроков на 660 млн евро, то англичане расстались с выгодой лишь на 263 млн евро. В «синем» Ливерпуле Головина не ждет «Лестер», где многое работает как часы.

У Бенитеса всего одна победа в 11 последних играх АПЛ

Результаты «Эвертона» — причина искать усиление. Но даже если зимой наберут новый левый фланг из Миколенко и Головина, которые поймут друг друга, то о прорыве в стиле «Вест Хэма» говорить нельзя. У «Эвертона» и так неплохие исполнители – не удивительно, учитывая 500 потраченных миллионов за пару лет. Но команда передерживала игроков, тот же Ришарлисон провел два сильных матча в АПЛ за сезон.

Калверт-Льюин сыграл всего в трех турах – форвард получил травму еще в конце августа. Думали, что перелом пальца выбил эксцентричного парня ненадолго, а лечится до сих пор. Доминик от безделья снимается для обложек журналов в одежде школьниц – в юбке и с женской сумочкой, но за эти трюки очки в таблицу в АПЛ «Эвертону» не засчитывают. Потеря форварда сказалась, у Рондона всего 1 гол в 11 турах АПЛ , хотя команда тоже виновата.

По качеству шансов без учета пенальти «Эвертон» на 11-м месте, отстает от лидера «Ливерпуля» более чем в два раза, хотя для этого поколения разница даже на 3 пункта является существенной. Также у команды одна из худших линий обороны в АПЛ – пятые с конца по качеству допущенных шансов. «Эвертон» пропустил 29 мячей в 17 играх, и это тоже пятый худший показатель в чемпионате. По высокому прессингу хуже только «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл».

У Бенитеса не получалось еще до эпидемии заражений коронавирусом в команде. Победа над «Арсеналом» случилась дома после разгрома в дерби, но «канониры» контролировали мяч и проиграли из-за реализации моментов, а не потому, что Бенитес перестроил «ирисок». После редких трех пунктов за вечер сразу проиграли «Кристал Пэлас».

Головин с травмами ярче, чем плеймейкеры «Эвертона»

Трансфер Миколенко, учитывая наличие француза Диня и схему «4-4-1-1», которую в основном использует Бенитес, смотрится странно. А вот Головин, особенно если Ришарлисон устал играть за команду, которая так часто переживает неудачи – логичный выбор. Александр из-за сомнительного теста на коронавирус – теперь с Головиным все в порядке, пропустил последний матч «Монако».

Зато против ПСЖ проигрывал вместе со всеми. Чуть чаще начал проводить полные матчи. Но без него Ковач справится, конкурентов в Монте-Карло у российского хавбека достаточно. А вот в «Эвертоне» слева чаще видели не второго форварда Ришарлисона, а 25-летнего Демарая Грея. Ничем необычным ямайский англичанин не отметился, у него 2 ассиста после 20 последних пасов в АПЛ .

У Грея было 1 246 минут на поле для двух десятков моментов, а Головин создал это же количество шансов за 693 минуты. Голевые показатели у россиянина лучше – 2 гола, 2 ассиста. Причем статистика Демарая не только отражение состояния команды, где тридцатилетний Таунсенд лучший плеймейкер, но и запрос на трансферную зиму. «Эвертон» остро нуждается в новичках, особенно с последним пасом, как у Головина.

Казалось бы, что тут думать? «Ириски» готовы потратиться, клубы по линии Рыболовлева и Усманова договорятся между собой. Ковач нехотя отвечает на такие прямые вопросы, но понимает – «Монако» может найти свою игру без Головина, если он переберется через Ла-Манш в январе.

«Ириски» остаются плохим выбором для развития карьеры

Понятно, что «Эвертон» в теории, раз по расходам на новичков за последние годы в АПЛ выше лишь четыре клуба – два из Манчестера, «Челси» и «Арсенал», должен быть выше в таблице. «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и даже «Ливерпуль» потратили меньше, а получили лучшую отдачу. Но наличие денег не делает успешными автоматически. Управляют «Эвертоном» весьма странно.

Клуб невезучий, а Головин в одном таком уже оказался – застал превращение «Монако», который с Мбаппе выбивал «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, в нестабильного чемпиона, который лишь сейчас подобрался к зоне ЛЧ . Но улучшение положения «монегасков» в таблице служит поводом остаться до конца сезона. Головин сам говорил, что отказался от «Челси» и «Ювентуса», боясь конкуренции.

Сейчас хавбек опытнее, а АПЛ объективно интереснее молодым игрокам, чем Лига 1. Возможно, даже не сложнее для созидательных игроков, ведь в Англии не только Бьелса, Гвардиола и Артета готовы играть открыто. Бенитеса частично оправдывает катастрофа с составом – на днях у него осталось 12 человек, поэтому матч против «Бернли» перенесли, но «Эвертон» с сентября победил в АПЛ лишь однажды.

Головин точно пригодится этой команде, но нужны ли «ириски» в рационе Александра? С одной стороны, за спиной будет крутой Динь, а если француз уйдет – Миколенко. А если Ришарлисон и Калверт-Льюин будут готовы принимать передачи Головина, то его карьера в Ливерпуле сложится лучше, чем у Билялетдинова. Но пока опасений больше, чем восторгов. Но волевые ходы от Головина нужны точно – ему надо четко понять, чего хочет.