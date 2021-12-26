ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2021/2022

«Манчестер Сити» — главный конкурент «Барселоны» в борьбе за Холанда

сегодня, 14:05

Нападающий Эрлинг Холанд может покинуть «Боруссию» Дортмунд летом 2022 года.

Главным претендентом на подписание норвежца является «Барселона», однако «Манчестер Сити» готов составить конкуренцию каталонскому клубу в борьбе за форварда. «Горожане» готовы пойти ва-банк в летнее трансферное окно, чтобы оформить переход Холанда.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 16 матчей за «Боруссию» Дортмунд, записав на свой счёт 19 голов и 5 результативных передач.

Все новости
Головин создан для АПЛ, но «Эвертон» — плохой выбор. Потратили полмиллиарда и плетутся на 14-м месте
Сегодня, 15:58Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии1
СлухиРангник хочет подписать Вирца в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 10:46 Комментарии2
Гвардиола: «Рано или поздно „Манчестер Сити“ купит нападающего»
Сегодня, 10:00 Комментарии10
СлухиГодин покинет «Кальяри». Клуб нашёл ему замену в «Аталанте»
Сегодня, 00:46 Комментарии4
Слухи«Аталанта» подпишет Бога за 22 млн евро
Сегодня, 00:23 Комментарии16
Осинькин о Сергееве и Пруцеве: «Нет смысла уходить ради того, чтобы уйти»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 16:30
Да кому твое имя сейчас важно ? Сейчас у футболистах на первом плане деньги . Ваше имя сейчас уже для многих воспитанников ничего не значит ,пусть для начало продлят таких как Гави ,ваш воспитаник уже лыжи навострил ,тут о Холода и речи быть не может
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 16:28
Какая битва? Летом увидишь его в Реале приятного просмотра .А ваш оптемиз просто веселит ,ребята ваши игроки остались без новогодних подарков и за экономии о каком Холанде вообще идёт речь ? Ну самим не смешно ? Даже если он с детства за Барсу ,он не выбирет ее если финансовое предложение будет значительно меньше чем от других клубах .Сейчас не 90 и не двухтысячные ,что бы ради мечты футболисты отказывались от денег
prayforspecialone
prayforspecialone
сегодня в 15:54
Холланд - идеальный кандидат для МС, более того, именно с ним, возможно и решится невезение горожан в ЛЧ.
Учитывая возраст и перспективу Сити нужно забирать норвежца, если только на Кейна не сделают скидку после его показателей в первой половине сезона.

Проблема скорее всего будет не в цене с Боруссии, а в отступных Райоле за пацана
kyxy
kyxy ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
сегодня в 15:43
Кредиты
Kavaro
Kavaro ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 15:32
Нет, нет. Это далеко не так, это просто стериотип. На самом деле Райола, кроме того, что умеет стрясти с клуба бабки для себя, и для свого клиента, он ещё и очень бережно относится к карьере своих клиентов, и если выбор будет много денег, или карьера, он выберет карьеру, никогда не замечал что бы он шарлатанил со своими клиентами, и максимально честен с ними. И думаю как раз это главный залог его успеха.
allemz
allemz
сегодня в 15:07
Лысый неспроста про напа в последнее время разговорился. Надеюсь, это означает только одно: они работают над трансфером Хохланда.
амурец
амурец
сегодня в 15:01
Если Холланд хочет уходить и претендентов в его двое то вариант с МС безусловно лучший
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 14:57
Это понятно, с этим спорить не будут даже болельщики Сити)
Просто Райола такой человек, которому все равно какая у тебя история.. ему нужен жирный контракт и комиссия) вот в чем проблема.
Если сам игрок захочет перейти в Барселону, то это заметно облегчит задачу. Такой нападающий очень нужен каталонцам)
3ton
3ton ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 14:34
Барселона может спокойно тягаться по имени .
Сити до Барселоны далеко и деньги имя не делают.
А финансовое положение Барселона со временем поправит .
Барселона - это бред , как и Реал
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
сегодня в 14:22
Так я и говорю, что с горожанами Барселона сейчас не может в финансовом плане тягаться)
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 14:19
Откуда бешеные деньги агенту и Эрлингу если сам клуб вовсеуслышание кричал что они бомжи и не могут даже зарплату платить умоляя игроков пойти на понижение
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 14:18
Повторюсь (уже такое говорил) барса мутный клубишко, то нет денег даже на зарплату то вдруг речь о громких трансферах, уже несколько дорогих переходов связывают с каталонами в последний месяц, а ещё два месяца назад все в клубе шли на понижение зарплаты "добровольно" чтоб клуб не стал банкротом и смог заявить на сезон того же Агуэро
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 14:18
В финансовом плане, для горожан Барселона не является конкурентом)
Они могут предложить бешеные деньги и самому игроку, и его агенту. Тут важно желание самого Холланда) как то Райола говорил, что Эрлинг хочет играть в Испании, но не уточнил за какой именно клуб. Летом за норвежца развернётся настоящая битва, посмотрим, где он в итоге окажется)
протон
протон
сегодня в 14:17
Какие соперники?

У Сити - вагон с золотом, а у БЧК - ваша заявка на кредит рассматривается, подождите 10 минут на улице
Elliada
Elliada
сегодня в 14:17
Конкурент? МС это трофеи, деньги, перспектива. А что такое Барселона? Вслед за Ферраном он не пойдет
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 14:09
У Барселоны денег нет на Холланда.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:08
Посмотрим чем все закончится
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100