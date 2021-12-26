«Манчестер Сити» — главный конкурент «Барселоны» в борьбе за Холанда

Нападающий Эрлинг Холанд может покинуть «Боруссию» Дортмунд летом 2022 года.
Главным претендентом на подписание норвежца является «Барселона», однако «Манчестер Сити» готов составить конкуренцию каталонскому клубу в борьбе за форварда. «Горожане» готовы пойти ва-банк в летнее трансферное окно, чтобы оформить переход Холанда.
В нынешнем сезоне Холанд провёл 16 матчей за «Боруссию» Дортмунд, записав на свой счёт 19 голов и 5 результативных передач.
Учитывая возраст и перспективу Сити нужно забирать норвежца, если только на Кейна не сделают скидку после его показателей в первой половине сезона.
Проблема скорее всего будет не в цене с Боруссии, а в отступных Райоле за пацана
Учитывая возраст и перспективу Сити нужно забирать норвежца, если только на Кейна не сделают скидку после его показателей в первой половине сезона.
Проблема скорее всего будет не в цене с Боруссии, а в отступных Райоле за пацана
Просто Райола такой человек, которому все равно какая у тебя история.. ему нужен жирный контракт и комиссия) вот в чем проблема.
Если сам игрок захочет перейти в Барселону, то это заметно облегчит задачу. Такой нападающий очень нужен каталонцам)
Просто Райола такой человек, которому все равно какая у тебя история.. ему нужен жирный контракт и комиссия) вот в чем проблема.
Если сам игрок захочет перейти в Барселону, то это заметно облегчит задачу. Такой нападающий очень нужен каталонцам)
Сити до Барселоны далеко и деньги имя не делают.
А финансовое положение Барселона со временем поправит .
Барселона - это бред , как и Реал
Сити до Барселоны далеко и деньги имя не делают.
А финансовое положение Барселона со временем поправит .
Барселона - это бред , как и Реал
Они могут предложить бешеные деньги и самому игроку, и его агенту. Тут важно желание самого Холланда) как то Райола говорил, что Эрлинг хочет играть в Испании, но не уточнил за какой именно клуб. Летом за норвежца развернётся настоящая битва, посмотрим, где он в итоге окажется)
Они могут предложить бешеные деньги и самому игроку, и его агенту. Тут важно желание самого Холланда) как то Райола говорил, что Эрлинг хочет играть в Испании, но не уточнил за какой именно клуб. Летом за норвежца развернётся настоящая битва, посмотрим, где он в итоге окажется)
У Сити - вагон с золотом, а у БЧК - ваша заявка на кредит рассматривается, подождите 10 минут на улице
У Сити - вагон с золотом, а у БЧК - ваша заявка на кредит рассматривается, подождите 10 минут на улице