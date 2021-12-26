«Манчестер Сити» — главный конкурент «Барселоны» в борьбе за Холанда

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сегодня, 14:05

Нападающий может покинуть «Боруссию» Дортмунд летом 2022 года.

Главным претендентом на подписание норвежца является «Барселона», однако «Манчестер Сити» готов составить конкуренцию каталонскому клубу в борьбе за форварда. «Горожане» готовы пойти ва-банк в летнее трансферное окно, чтобы оформить переход Холанда.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 16 матчей за «Боруссию» Дортмунд, записав на свой счёт 19 голов и 5 результативных передач.