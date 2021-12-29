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Селихов — лучший игрок «Спартака» по итогам декабря

вчера, 17:06

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что голкипер Александр Селихов признан лучшим игроком команды по итогам декабря.

Болельщики «Спартака» выбирали MVP декабря из пяти футболистов «красно-белых». Среди претендентов на звание лучшего игрока месяца были голкипер Александр Селихов, а также полузащитники Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Виктор Мозес и Квинси Промес.

Как и по итогам ноября, уверенную победу одержал Селихов. Он набрал 80% голосов! В декабре Саша совершил настоящее чудо: отразив пенальти на последних секундах гостевого матча с «Легией», он сохранил для нашей команды победу и историческое первое место в группе Лиги Европы.

Второе место в голосовании, как и в ноябре, занял Мозес (10%), а третье — Бакаев (7%).

Селихов — лучший игрок «Спартака» по итогам декабря

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 20:33
Отбитые пенальти в играх с Лестером и Легией, чудеса в рамке против Наполи - естественно лучший!
А вот Максименко сильно сдал, и заслуженно потерял место основного вратаря Спартака. Думаю, и весной будет играть Селихов. Если травмы обойдут его стороной.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:30
Отбитый Селиховым мяч с пенальти останется в памяти надолго. В день героя в России, вытащил Спартак на первое место в ЛЕ, став тоже героем. В добавленное время, у пшеков в логове..дорогого стоит.
Пусть продолжает радовать болел так же.
ДСА
ДСА
вчера в 18:02
Селихов просто лучший.
1 984
1 984
вчера в 17:54
Вполне заслуженно.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:53
Мои поздравления.
Cat01
Cat01
вчера в 17:53
Новый сезон покажет его силу
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:50
Вполне заслужил
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:37
Селихов собрался и стал лучшим.
протон
протон
вчера в 17:11
100% Селихов был лучшим! Но, каким образом в число претендентов попали Бакаев, Промес и Зобнин???
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:10
Не смотря на три пропущенных мяча от Сочи, Селихова признали лучшим в команде, потому что полевые ещё хуже. А Сша хоть ЛЕ вытащил.
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