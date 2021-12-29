Селихов — лучший игрок «Спартака» по итогам декабря

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что голкипер Александр Селихов признан лучшим игроком команды по итогам декабря.
Болельщики «Спартака» выбирали MVP декабря из пяти футболистов «красно-белых». Среди претендентов на звание лучшего игрока месяца были голкипер Александр Селихов, а также полузащитники Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Виктор Мозес и Квинси Промес.
Как и по итогам ноября, уверенную победу одержал Селихов. Он набрал 80% голосов! В декабре Саша совершил настоящее чудо: отразив пенальти на последних секундах гостевого матча с «Легией», он сохранил для нашей команды победу и историческое первое место в группе Лиги Европы.
Второе место в голосовании, как и в ноябре, занял Мозес (10%), а третье — Бакаев (7%).
А вот Максименко сильно сдал, и заслуженно потерял место основного вратаря Спартака. Думаю, и весной будет играть Селихов. Если травмы обойдут его стороной.
А вот Максименко сильно сдал, и заслуженно потерял место основного вратаря Спартака. Думаю, и весной будет играть Селихов. Если травмы обойдут его стороной.
Пусть продолжает радовать болел так же.
Пусть продолжает радовать болел так же.