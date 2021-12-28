Роналдиньо получил приз за выдающуюся карьеру от Globe Soccer Awards

Бывший футболист «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо получил специальный приз на церемонии Globe Soccer Awards за выдающуюся карьеру.
Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. Последним его клубом был «Флуминенсе».
Роналдиньо выигрывал чемпионат мира-2002 в составе сборной Бразилии, в 2005 году он завоевал «Золотой мяч».
Mt obrigado @Globe_Soccer por esse prêmio incrível!!!— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 27, 2021
Muito feliz em ser premiado pela minha carreira, em um evento lindo e com tanta gente fera 👏🏾👏🏾👏🏾
E de novo nessa cidade que curto tanto que é Dubai 🤙🏾 pic.twitter.com/V04u4xyGeL
Жаль что практически все бразильские футболисты любят вечеринки и тусовки больше футбола.
Жаль что практически все бразильские футболисты любят вечеринки и тусовки больше футбола.