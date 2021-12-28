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Роналдиньо получил приз за выдающуюся карьеру от Globe Soccer Awards

вчера, 10:49

Бывший футболист «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо получил специальный приз на церемонии Globe Soccer Awards за выдающуюся карьеру.

Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. Последним его клубом был «Флуминенсе».

Роналдиньо выигрывал чемпионат мира-2002 в составе сборной Бразилии, в 2005 году он завоевал «Золотой мяч».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:05, ред.
Какая была дрим тим, когда в Барсе Райкаарда были в составе Роналдиньо и Месси!!! Какой магический и красивый футбол показывали они!!! Как Райкаард умело и классно руководил этой дрим тим, Раскрыл Роналдиньо и Месси.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:02
Заслуженно! Волшебник! Какие он шоу выдавал, любил издеваться над защитниками Реала и тем ничего не оставалось, как лупить ему по ногам.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:42
Он успешнее всех совмещал шоу и результат
протон
протон
вчера в 14:29
Волшебнику бы упорство КриРо и футбол можно было бы закрывать.

Жаль что практически все бразильские футболисты любят вечеринки и тусовки больше футбола.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:35
Заслуженно дали!
1 984
1 984
вчера в 11:20
Заслуженная награда.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:19
Мои поздравления.
Cat01
Cat01
вчера в 10:54
Награда нашла героя
shlomo
shlomo
вчера в 10:51
Все правильно...заслужил
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