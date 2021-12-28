Роналдиньо получил приз за выдающуюся карьеру от Globe Soccer Awards

1640677740

вчера, 10:49

Бывший футболист «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо получил специальный приз на церемонии Globe Soccer Awards за выдающуюся карьеру.

Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. Последним его клубом был «Флуминенсе».

Роналдиньо выигрывал чемпионат мира-2002 в составе сборной Бразилии, в 2005 году он завоевал «Золотой мяч».