В Италии сообщили о возможном переходе Кокорина в «Химки».

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вчера, 22:54

Нападающий «Фиорентины» может вернуться в Россию.

По информации Corriere dello Sport, в трансфере игрока заинтересованы «Химки». Отмечается, что есть вариант с переходом игрока в клуб из ОАЭ .

Контракт 30-летнего Кокорина с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.

В этом сезоне Серии А Кокорин вышел на поле 4 раза и не отличился результативными действиями.

Ранее стало известно, что «Химки» интересуются легендой российского футбола.