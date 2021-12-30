ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

В Италии сообщили о возможном переходе Кокорина в «Химки»

вчера, 22:54

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться в Россию.

По информации Corriere dello Sport, в трансфере игрока заинтересованы «Химки». Отмечается, что есть вариант с переходом игрока в клуб из ОАЭ.

Контракт 30-летнего Кокорина с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.

В этом сезоне Серии А Кокорин вышел на поле 4 раза и не отличился результативными действиями.

Ранее стало известно, что «Химки» интересуются легендой российского футбола.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
сегодня в 17:07
Ему, Кокорину, всего тридцать лет, лет семь уже не играет, и всё кому-то нужен, и при этом за большие деньги... Парадокс, или современная действительность? Я понимаю можно медведя научить на велосипеде кататься, Бузову научить открывать рот в микрофон, но носится со списанной торбой, и набивать её деньгами, это нечто.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:09
Легенды бывают разные.
KTS22
KTS22
сегодня в 13:46
легко стать легендой
alexamit
alexamit
сегодня в 12:54
А кому этот отстой нужен?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:26
В Химках настоящая банда подбирается !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:15
Отличная идея - все звезды в одну команду!
berda2003
berda2003
сегодня в 12:05
в италии есть люди, кто знает бывшего зэка, смешно...
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
сегодня в 11:15
а пенсионеры подмосковья потянут такой трансеф ?!?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:10
...с облегчением и надеждой сообщили. Когда уже начнёте переводить правильно?
shur
shur
сегодня в 09:49
...нахимичит!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:46
В ОПГ не хватает лидера))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 06:38, ред.
А что, Дед Морозз в мешке увезет) Только кому нужен такой подарок?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:43
Химки его зарплату не потянут, значит Фиорентина будет доплачивать.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:55
Не слышал, тем интереснее будет.
Gahi
Gahi ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 02:06
Вы знаете в той ситуации в которой оказалась команда "Химки", в большей степени виновата руководство клуба, 25 октября "Химки" расторгли контракт с главным тренером Игорем Черевченко. Писали об интересе к Михаилу Галактионову, Сергею Юрану, Массимо Каррере, а затем и его помощнику по "Спартаку" Роману Пилипчука. Так вот в ноябре вернули обратно в команду Червиченко, а вместе с ним вернулись и его помощники — Игорь Семшов и Валерий Климов.И это всё повлияло на состояние внутри команды и на их результаты. А кого из футболистов они смогут уговорить и заинтересовать в зимние трансферное окно мы узнаем уже скоро. Удачи Вам и хорошего настроения.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 01:30
Это не FIFA, а реальная жизнь. Поэтому Химки будут искать усиление среди опытных игроков, что и делают 99% клубов в мировом футболе, когда им предстоит сложнейшая борьба за выживание.
Boricku
Boricku
сегодня в 01:13
Дэюбиньо не тянет, надо было в газовик Сашу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:53
Там ему самое место!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:51
В Химках ему и место.
DEIVID_737
DEIVID_737 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 00:46
Эти молодые скорее всего никак не помогут клубу в борьбе за выживание. Тот же списанный Глушаков стал одним из ключевых факторов для Химок во второй части прошлого сезона.
Gahi
Gahi ответ DEIVID_737 (раскрыть)
сегодня в 00:41
Случай с "Химками" особый денег нет а вы держитесь. Такие футболисты как Кокорин получают в команде "Фиорентина" 1,8 млн евро, он на третьем месте, а самый высокооплачиваемый игрок команды — Никола Миленкович, который по новому контракту получает € 2,5 млн в год. На втором месте Хосе Кальехон (€ 2,2 млн). И нужны такие игроки команде "Химки" которые просто не играют получают огромные деньги за просто так. Так лучше дать возможность молодым проявить себя которых достаточно в большой стране их нужно искать, ездить и отбирать, а не сидеть на телефоне в комфортном кабинете. Удачи
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Бот зануда (раскрыть)
сегодня в 00:25
Не у всех есть такая возможность.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 00:21


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Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:05
В Италии сообщили о возможном переходе Кокорина в «Химки».
Ну если уже серьёзно отнестись к такой информации, и исходя из положения самого нахождения Кокорина в Фиорентине с которым подписан контракт аж до лета 2024 года, можно сделать выводы что сам футбол как игра его помоему мнению уже совсем давно не интересует. Тому есть яркое подтверждение, футболист не бывает на поле , его нет в игре . Он очень неплохо себя уже чувствует вне футбола ⚽️ . А зачем человеку трудиться и ещё что-то кому-то доказывать, если он живёт в благоприятных для себя условиях, где солнце 🌞, воздух и море 🌊 . А самое главное что за этот пансион всё уже до 2024 года оплачено . Глупо было бы думать, что Кокорин может на все эти блага наплевать и уехать в холодное Подмосковье г. Химки и начать издеваться над собой, а ещё хуже над руководством клуба, партнёрами по команде и естественно болельщиками Химок . Да нет конечно, он на такие подвиги не способен. А со вбросом интересов от якобы каких-то команд из ОАЭ вообще не верится, какой может быть клуб который заинтересован в приобретении клиента сан части , я думаю это просто исключено. Так что пока сама Фиорентина не разорвёт с ним контракт, до тех пор Кокорин будет продолжать находиться на полном пансионе и плевать в потолок . И этот контракт будет скорее всего последним в его жизни. Ну вот как-то так. Всем Добра !!!
DEIVID_737
DEIVID_737 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 00:00
Много в истории мирового футбола было команд, которые набирали молодёжь и она выгрызала прописку в высшей лиге???
Gahi
Gahi
вчера в 23:52
Такое ощущение что в команде "Химки" в всё больше работают алхимики которые готовы днём и ночью 🌙 химичить не ради клуба из Подмосковья, а на свой карман. "Химки" находятся в таком положении что в команду нужно подбирать молодёжь которая готова биться в каждом матче, чтобы помочь команде выбраться из подвала турнирной таблицы. А это могут сделать только те ребята которые этого хотят, но не могут по многим причинам попасть в команды мастеров. И как в добрые старые времена в Союзе говорили так- "Талантам надо помогать, Бездарности пробьются сами". Удачи
DEIVID_737
DEIVID_737
вчера в 23:40
Благодаря Кокорину в Мире узнали о Химках.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:33
Похоже это я наванговал недели две назад... Саня, прости...Мамай уже готовится.
13 RUS
13 RUS
вчера в 23:13
Водочки принесите, Кокоша домой летит.
Futurista
Futurista ответ ARMENIAN (раскрыть)
вчера в 23:09
Фиалки доплатят...Химкам хватит лет на пять...
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