В Италии сообщили о возможном переходе Кокорина в «Химки».

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться в Россию.
По информации Corriere dello Sport, в трансфере игрока заинтересованы «Химки». Отмечается, что есть вариант с переходом игрока в клуб из ОАЭ.
Контракт 30-летнего Кокорина с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.
В этом сезоне Серии А Кокорин вышел на поле 4 раза и не отличился результативными действиями.
Ранее стало известно, что «Химки» интересуются легендой российского футбола.
Ну если уже серьёзно отнестись к такой информации, и исходя из положения самого нахождения Кокорина в Фиорентине с которым подписан контракт аж до лета 2024 года, можно сделать выводы что сам футбол как игра его помоему мнению уже совсем давно не интересует. Тому есть яркое подтверждение, футболист не бывает на поле , его нет в игре . Он очень неплохо себя уже чувствует вне футбола ⚽️ . А зачем человеку трудиться и ещё что-то кому-то доказывать, если он живёт в благоприятных для себя условиях, где солнце 🌞, воздух и море 🌊 . А самое главное что за этот пансион всё уже до 2024 года оплачено . Глупо было бы думать, что Кокорин может на все эти блага наплевать и уехать в холодное Подмосковье г. Химки и начать издеваться над собой, а ещё хуже над руководством клуба, партнёрами по команде и естественно болельщиками Химок . Да нет конечно, он на такие подвиги не способен. А со вбросом интересов от якобы каких-то команд из ОАЭ вообще не верится, какой может быть клуб который заинтересован в приобретении клиента сан части , я думаю это просто исключено. Так что пока сама Фиорентина не разорвёт с ним контракт, до тех пор Кокорин будет продолжать находиться на полном пансионе и плевать в потолок . И этот контракт будет скорее всего последним в его жизни. Ну вот как-то так. Всем Добра !!!
Ну если уже серьёзно отнестись к такой информации, и исходя из положения самого нахождения Кокорина в Фиорентине с которым подписан контракт аж до лета 2024 года, можно сделать выводы что сам футбол как игра его помоему мнению уже совсем давно не интересует. Тому есть яркое подтверждение, футболист не бывает на поле , его нет в игре . Он очень неплохо себя уже чувствует вне футбола ⚽️ . А зачем человеку трудиться и ещё что-то кому-то доказывать, если он живёт в благоприятных для себя условиях, где солнце 🌞, воздух и море 🌊 . А самое главное что за этот пансион всё уже до 2024 года оплачено . Глупо было бы думать, что Кокорин может на все эти блага наплевать и уехать в холодное Подмосковье г. Химки и начать издеваться над собой, а ещё хуже над руководством клуба, партнёрами по команде и естественно болельщиками Химок . Да нет конечно, он на такие подвиги не способен. А со вбросом интересов от якобы каких-то команд из ОАЭ вообще не верится, какой может быть клуб который заинтересован в приобретении клиента сан части , я думаю это просто исключено. Так что пока сама Фиорентина не разорвёт с ним контракт, до тех пор Кокорин будет продолжать находиться на полном пансионе и плевать в потолок . И этот контракт будет скорее всего последним в его жизни. Ну вот как-то так. Всем Добра !!!