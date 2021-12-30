Представители Язиджи: «ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу»

Представители агентства Asportsmanagement, которое работает с хавбеком «Лилля» и сборной Турции , подтвердили переговоры с ЦСКА .

ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу, но у нас еще есть предложения от других клубов. Мы не исключаем переезд игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.