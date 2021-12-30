Представители Язиджи: «ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу»

Представители агентства Asportsmanagement, которое работает с хавбеком «Лилля» и сборной Турции Юсуфом Язиджи, подтвердили переговоры с ЦСКА.
ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу, но у нас еще есть предложения от других клубов. Мы не исключаем переезд игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отказал полузащитник «Баварии».
Будет бесплатный Медина на лавку и кто-то ещё. На этот трансферная кампания закончится. Никаких сильных игроков в ЦСКА не планируется.
Турок этот стоит 20+ Лямов евро.
За него просто глупо отдавать такие деньги, особенно, когда их нет
Будет бесплатный Медина на лавку и кто-то ещё. На этот трансферная кампания закончится. Никаких сильных игроков в ЦСКА не планируется.
Турок этот стоит 20+ Лямов евро.
За него просто глупо отдавать такие деньги, особенно, когда их нет