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Представители Язиджи: «ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу»

вчера, 19:53

Представители агентства Asportsmanagement, которое работает с хавбеком «Лилля» и сборной Турции Юсуфом Язиджи, подтвердили переговоры с ЦСКА.

ЦСКА больше всех проявляет интерес к Юсуфу, но у нас еще есть предложения от других клубов. Мы не исключаем переезд игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отказал полузащитник «Баварии».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:44
Если столько запросят, то не купим, у нас сам знаешь, с бабосиками напряг...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:38
На трансфере 15 млн евро)
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:07
Наверное блеф
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:45
На трансфермаркете он стоит 15 лямов, ну а нашим как всегда не меньше 20 уж точно. И зачем за турка отдавать столько бабла 💰 💰 💰 .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:38
Да подпишите уже кого нибуть!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:34
А кто это ?
ДСА
ДСА
вчера в 20:30
Им главное подороже перепродать.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:08
Прошлый сезон Язиджи сильно провел но в этом сдал тем не менее игрок качественный. Если удастся его подписать это безусловно будет усиление для ЦСКА.
shlomo
shlomo
вчера в 20:06
Интерес , так и останется интересом...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:00
Хороший полузащитник.
протон
протон
вчера в 19:53
Кого-то на бабки разводят.
Будет бесплатный Медина на лавку и кто-то ещё. На этот трансферная кампания закончится. Никаких сильных игроков в ЦСКА не планируется.
Турок этот стоит 20+ Лямов евро.
За него просто глупо отдавать такие деньги, особенно, когда их нет
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