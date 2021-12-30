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«Бетис» и «Валенсия» претендуют на Альваро Гонсалеса

вчера, 16:19

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес может сменить клубную прописку.

В услугах 31-летнего игрока заинтересованы «Бетис» и «Валенсия». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Гонсалеса оценивается в 4 млн евро.

В прошлом защитник устроил перепалку с форвардом ПСЖ Неймаром в твиттере.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:01, ред.
Зачем он им? В статье здорово подмечено, что этот ноунейм запомнился только перепалкой с футбольным селебрити. А покупать игрока только из-за его прошлой испанской карьеры — бред.
ДСА
ДСА
вчера в 18:08
Цена соответствует качеству.
Bensurr
Bensurr ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 17:59
Да жалко Валенсию клуб с Историей
David Young
David Young ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 17:42
Клубные пристрастия, предпочтения в плане места проживания, тренерский штаб, возможно что-то из этого, так вообще Реал Бетис сильнее на данный момент, и поэтому выглядит в данной борьбе фаворитом.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:38
Каковы доводы?
Я вот болельщик Валенсии и не понимаю по какой причине он должен выбор сделать в пользу летучих мышей. Единственное, что может быть в основу Бетиса попасть труднее, но это не точно.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 17:32
Скорее всего, Бетис выберет. Валенсия неизвестно когда за что-то серьёзно бороться будет.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 17:00
Вы правы.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:41
Хорошо когда есть выбор.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:35
Пусть в Валенсию идёт!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:21
Наверное уже последний его серьёзный контракт в Марселе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:21
Лучше в валенсию...
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