«Бетис» и «Валенсия» претендуют на Альваро Гонсалеса

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вчера, 16:19

Защитник «Марселя» с может сменить клубную прописку.

В услугах 31-летнего игрока заинтересованы «Бетис» и «Валенсия». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Гонсалеса оценивается в 4 млн евро.