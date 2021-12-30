«Бетис» и «Валенсия» претендуют на Альваро Гонсалеса

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес может сменить клубную прописку.
В услугах 31-летнего игрока заинтересованы «Бетис» и «Валенсия». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Гонсалеса оценивается в 4 млн евро.
В прошлом защитник устроил перепалку с форвардом ПСЖ Неймаром в твиттере.
Я вот болельщик Валенсии и не понимаю по какой причине он должен выбор сделать в пользу летучих мышей. Единственное, что может быть в основу Бетиса попасть труднее, но это не точно.
Я вот болельщик Валенсии и не понимаю по какой причине он должен выбор сделать в пользу летучих мышей. Единственное, что может быть в основу Бетиса попасть труднее, но это не точно.