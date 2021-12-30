Агбонлахор: «Мне кажется, Роналду заботят только собственные голы»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор подверг критике форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за игру в матче против «Ньюкасла» в 19-м туре АПЛ (1:1).
Мне кажется, что Роналду беспокоится только о своих голах. Его игра в том матче заключалась в том, чтобы дуться всю игру.
Он поднимал руки вверх, потому что у него не было моментов. После игры он надутым убежал с поля. Я представляю, как он дулся в раздевалке.
Недавно Роналду был удостоен престижной награды за свою результативность.
Может быть в далёком будущем победителя будут определять по каким-либо другим параметрам, но пока что выигрывает та команда, которая забьет голов больше соперника.
Дуться (злиться) когда не идёт игра у тебя или команды, это естественное состояние профессионального спортсмена, переживающего за итоговый результат. Поэтому Роналду самый результативный футболист в истории, а ты какой-то агбонлахор...
Может быть в далёком будущем победителя будут определять по каким-либо другим параметрам, но пока что выигрывает та команда, которая забьет голов больше соперника.
Дуться (злиться) когда не идёт игра у тебя или команды, это естественное состояние профессионального спортсмена, переживающего за итоговый результат. Поэтому Роналду самый результативный футболист в истории, а ты какой-то агбонлахор...