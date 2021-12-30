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Агбонлахор: «Мне кажется, Роналду заботят только собственные голы»

вчера, 23:45

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор подверг критике форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за игру в матче против «Ньюкасла» в 19-м туре АПЛ (1:1).

Мне кажется, что Роналду беспокоится только о своих голах. Его игра в том матче заключалась в том, чтобы дуться всю игру.

Он поднимал руки вверх, потому что у него не было моментов. После игры он надутым убежал с поля. Я представляю, как он дулся в раздевалке.

Недавно Роналду был удостоен престижной награды за свою результативность.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 18:15
А кто такой агбонлахор??? Тупой бегунок из астон виллы, много никогда не забивал даже в лучшие годы....
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 17:57
Таким и должен быть нападающий- голодным до голов
Hamman
Hamman
сегодня в 16:38
А личные голы Роналду идут в какой-то его отдельный личный счёт?
Может быть в далёком будущем победителя будут определять по каким-либо другим параметрам, но пока что выигрывает та команда, которая забьет голов больше соперника.
Дуться (злиться) когда не идёт игра у тебя или команды, это естественное состояние профессионального спортсмена, переживающего за итоговый результат. Поэтому Роналду самый результативный футболист в истории, а ты какой-то агбонлахор...
radone
radone
сегодня в 16:05
Он беспокоится, когда не забивает, потому что он нападающий, а работа нападающего - забивать голы.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:00
Так и есть.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 08:45
Роналду всегда дуется, когда игра не прет, а счет не в пользу команды, даже если сам сидит на лавке. Он хочет побеждать, а голы это голы, ассистов он тоже накидывает на порядок больше многих коллег по позиции.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:44
Иногда он не забивает, но чаще всё же забивает. Имеет право дуться.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:47
Это нормальное явление для форварда.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 06:44
не без этого.
Сантус
Сантус
сегодня в 01:06
То что Роналду интересуют только голы это любой бабке известно,но если это позволяет его командам побеждать,то в чём гембель?Я лично хотел бы что бы условный Вернер или Зиеш набивали себе стату за Челси..)
Сантус
Сантус ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:00
Это великий игрок Виллы,помоложе Роналду,но уже три года как пошабашил.Напомнил что он жив..)Теперь многие о нём узнали..
S.T.A.L.K.Е.R
S.T.A.L.K.Е.R
сегодня в 00:56, ред.
Поэтому ты англобанхар ,а он Роналду, один из лучших игроков в истории.Победу приносят голы и голевые пасы, если бы его не заботили голы,то он был бы таким же,как и ты бесполезным игроком…Многие игроки уходят со сцены из-за снижения требований к себе.Бэйл пришел в Реал в ранге суперзвезды,и выигрывал трофеи, но так и не вошел в 5 претендентов на ЗМ.Неймар был в тройке, талантом уровня Роналду или месси, но он уже не выиграет ЗМ.Азар? Талант и один из лучших игроков мира еще 4 года назад,а сейчас растолстевший запасной…В любом спорте победу и величие приносит голы…
Gelious
Gelious
сегодня в 00:34
Не очень понятно, на основании чего был сделан такой вывод
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:21
Зачем надули Рона
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:15
Это было всегда
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:08
Так оно и есть...
Oliver S
Oliver S
сегодня в 00:07
Странно, если бы его беспокоили чужие голы
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:04
ну так и есть, каждый промах почти вызывает у него слезы
протон
протон
вчера в 23:56
Выпускайте сестракена!
Futurista
Futurista
вчера в 23:54
Агбонлахор...Рохалнобга...я даже фамилию попробывал прочитать наоборот...ничего в принципе не изменилось...кто это?)...
Cat01
Cat01
вчера в 23:48
он просто игрок супер
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