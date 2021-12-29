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Ярошик: «Проблема ЦСКА сейчас не в Березуцком»

вчера, 15:36

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал информацию о том, что Марко Николич может сменить Алексея Березуцкого на посту наставника армейской команды:

Много не знаю о Николиче. Тяжело что-то говорить. Но точно могу сказать, что проблема ЦСКА сейчас не в Березуцком. Это огромный клуб с большими задачами, но проблема в том, что там нет игроков. ЦСКА обыгрывает тех соперников, кто по уровню ниже. А вот с лучшими командами России «армейцы» играют плохо, ничего почти не выигрывают. Так не бывает с командами, которые борются за чемпионство.

Чтобы бороться за первое место ЦСКА, нужно еще два-три года и больше качественных футболистов. Проблема не в тренере. Да, тренерский опыт важен, но отсутствие игроков — главная проблема.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:37
Правильнее было-бы сказать правду,
- " Проблемы ЦСКА не только в Березуцком " !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:11
Иржи прав, нужен нападающий качественный и полузащитник с умением пасовать.
isamsn
isamsn
вчера в 15:52, ред.
Нужно очень избирательно и точечно покупать игроков, чтобы это было эффективно и в тему, а не абы кого. А главное заниматься поиском талантливых парней дома и качественно готовить их для игры за основу. Это будет на много дешевле и эффективней.
Cat01
Cat01
вчера в 15:43
Для игроков нужны деньги
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:42
Лёха тут не причём,купите нормальных игроков!
протон
протон
вчера в 15:37
"Нужно покупать игроков, а ничего этого мы не видим. " - Фукс, Гайч, Энджуке, Бохинен, Мухин - этого мало? Или если тренер не может найти им места в команде, надо покупать других? Один белорус четыре года вообще не пойми чем занимался в команде, кроме пафосных речей после поражений. Березуцкий так же стандартные фразы говорит. Почему при Оличе команда хотя бы забегала, пускай и проигрывала, но не бросала играть и не проваливалась. Так что как ни крути, а в данной ситуации от тренера очень многое зависит.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:37
А в составе команды
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