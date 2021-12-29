Ярошик: «Проблема ЦСКА сейчас не в Березуцком»

Экс-игрок ЦСКА прокомментировал информацию о том, что может сменить на посту наставника армейской команды:

Много не знаю о Николиче. Тяжело что-то говорить. Но точно могу сказать, что проблема ЦСКА сейчас не в Березуцком. Это огромный клуб с большими задачами, но проблема в том, что там нет игроков. ЦСКА обыгрывает тех соперников, кто по уровню ниже. А вот с лучшими командами России «армейцы» играют плохо, ничего почти не выигрывают. Так не бывает с командами, которые борются за чемпионство.