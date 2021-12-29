Ярошик: «Проблема ЦСКА сейчас не в Березуцком»

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал информацию о том, что Марко Николич может сменить Алексея Березуцкого на посту наставника армейской команды:
Много не знаю о Николиче. Тяжело что-то говорить. Но точно могу сказать, что проблема ЦСКА сейчас не в Березуцком. Это огромный клуб с большими задачами, но проблема в том, что там нет игроков. ЦСКА обыгрывает тех соперников, кто по уровню ниже. А вот с лучшими командами России «армейцы» играют плохо, ничего почти не выигрывают. Так не бывает с командами, которые борются за чемпионство.
Чтобы бороться за первое место ЦСКА, нужно еще два-три года и больше качественных футболистов. Проблема не в тренере. Да, тренерский опыт важен, но отсутствие игроков — главная проблема.