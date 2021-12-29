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Клопп: «„Лестер“ заслужил три очка. „Ливерпуль“ не был самим собой»

вчера, 10:22
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в поединке 20-го тура АПЛ:

«Лестер» заслужил три очка. «Ливерпуль» не был самим собой. Начали нормально, мне не совсем понравилось, с какой интенсивностью мы действовали, но иногда так случается. Но затем мы потеряли ритм и уже не смогли его вернуть. По крайней мере, у нас были отрезки матча, когда мы могли играть намного лучше.

Было сложно играть против Мэддисона в роли «десятки» и Варди и Ихеаначо в атаке. Мы начали слишком сильно торопить события, использовать кроссы вместо того, чтобы сделать лишнюю передачу. В перерыве мы постарались изменить это, но почему-то не вышло. «Лестер» забил, мы оказались под давлением, давили сами, но свои шансы не реализовали.

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Все комментарии
sash71
sash71 ответ Klaus-S (раскрыть)
сегодня в 09:26
Тут осталось ждать всего ничего.
Klaus-S
Klaus-S ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 09:13
Вряд ли будет битва. Сити будет возить Арсенал как захочет.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 09:11
Клоппу пора садиться за написание книги "Как про94 чемпионство в декабре-январе."
Выглядели полным дном.
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 02:29
скаузерским %*?! перенесли матч, потому что Клопп - %*?!, всё не угомонится ныть на календарь, а остальным дали полную нагрузку. Даже когда у Челси было 7 игроков с короной, АПЛ не перенес матч
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:28
Очень беззубо смотрелся Ливерпуль.
Gahi
Gahi
вчера в 13:28
В этом матче действительно удача сопутствовала команде "Лестер Сити".
протон
протон
вчера в 13:12
Забей Салах пеналь да Мане убойный момент, неизвестно как бы все повернулось! Но Лестеру должна была улыбнуться удача, хотя бы за недавнее досадное поражение по пеналям в кубке от того же Ливерпуля
sash71
sash71
вчера в 12:41
Ещё игр впереди играть и играть. Поменяться ситуация может в миг. 01.01 Арсенал набирающий мощь будет принимать лидера АПЛ. Я уверен будет серьёзная битва
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:16
Для "Лестера", закаленного в матчах Лиги Европы со "Спартаком" - "Ливерпуль не проблема.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:43
Ливерпуль на финише вспомнит этот матч.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:43
Возможно на характер матча повлиял нереализованный пенальти. Все могло сложиться по другому.
1 984
1 984
вчера в 11:41
Лестер с победой.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:34
Потеряли влажные очки
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:16
Просто Салах подвел, вот и всё.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:58
Гвардиола сглазил футболистов Ливерпуля.
ОПС
ОПС
вчера в 10:33
Значит все правильно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:32
«„Лестер“ заслужил три очка. „Ливерпуль“ не был самим собой» .
Bensurr
Bensurr
вчера в 10:30
Попади Мане в створ когда вышел один на один и забей Салах пенальти все было иначе
shlomo
shlomo
вчера в 10:29
Согласен на 100%...Ливер был не Ливер
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