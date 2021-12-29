Клопп: «„Лестер“ заслужил три очка. „Ливерпуль“ не был самим собой»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в поединке 20-го тура АПЛ :

«Лестер» заслужил три очка. «Ливерпуль» не был самим собой. Начали нормально, мне не совсем понравилось, с какой интенсивностью мы действовали, но иногда так случается. Но затем мы потеряли ритм и уже не смогли его вернуть. По крайней мере, у нас были отрезки матча, когда мы могли играть намного лучше.

Было сложно играть против Мэддисона в роли «десятки» и Варди и Ихеаначо в атаке. Мы начали слишком сильно торопить события, использовать кроссы вместо того, чтобы сделать лишнюю передачу. В перерыве мы постарались изменить это, но почему-то не вышло. «Лестер» забил, мы оказались под давлением, давили сами, но свои шансы не реализовали.