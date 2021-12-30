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Тухель — о голах Лукаку: «Не знаю, как долго он сможет делать это»

вчера, 10:53
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничейного результата с «Брайтоном» (1:1) в 20-м туре АПЛ отметил игру Ромелу Лукаку, который забил 3 гола в 4 последних встречах:

Я удивлен тем, что он демонстрирует на поле, но я не знаю, как долго он сможет делать это. Сейчас никто не может ничего утверждать с полной уверенностью.

Он не играл 8 недель, а когда начал готовиться к возвращению, заразился коронавирусом. И все же после этого он смог приступить к тренировкам и сыграть.

Это отражение того, что сейчас происходит с командой — мы стараемся продемонстрировать максимум в сложившихся обстоятельствах.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 23:07
В контексте интервью Лукаку Скайспорт слова Тухеля обретают немного другой смысл. Посмотрим и сделаем выводы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:29
Совсем что-то устал весь Челси. Очень тухлое зрелище.
протон
протон
вчера в 13:26
Купить напа за 115 млн и искренне удивляться, что он что-то забил. Топовый менеджмент.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:37
Надеюсь - очень долго.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:09
Всё правильно
ДСА
ДСА
вчера в 11:42
Лукаку забивает, а Челси буксует.
sash71
sash71
вчера в 11:26
Лукаку красауЧег, всегда отдаётся на поле на все 100. По игре видно, что прибавляет от матча к матчу.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:18
знаю где забивать не будет, это плэй-офф ЛЧ
shlomo
shlomo
вчера в 11:03
Главное не перехвалите его и не сглазьте....
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:02
Лукаку сыграл героически.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:01
пока получается будет забивать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:54
Время всё покажет...
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