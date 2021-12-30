Тухель — о голах Лукаку: «Не знаю, как долго он сможет делать это»

Главный тренер «Челси» после ничейного результата с «Брайтоном» (1:1) в 20-м туре АПЛ отметил игру , который забил 3 гола в 4 последних встречах:

Я удивлен тем, что он демонстрирует на поле, но я не знаю, как долго он сможет делать это. Сейчас никто не может ничего утверждать с полной уверенностью.

Он не играл 8 недель, а когда начал готовиться к возвращению, заразился коронавирусом. И все же после этого он смог приступить к тренировкам и сыграть.

Это отражение того, что сейчас происходит с командой — мы стараемся продемонстрировать максимум в сложившихся обстоятельствах.