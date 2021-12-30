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Гвардиола прокомментировал 10-ю подряд победу «Манчестер Сити» в АПЛ

вчера, 12:03
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу клуба в поединке 20-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:0). Этот выигрыш стал 10-м кряду для «горожан» в чемпионате.

Мы смогли продемонстрировать свою лучшую игру. Мы действовали с умом, ведь нам противостояла лучшая команда Премьер-лиги по игре на стандартах. Соперник доказал это на первом же угловом. Во второй половине игры мы действовали гораздо лучше.

Решающим стал класс футболистов. Это отличная победа. Мы выиграли матч, но это лишь конец декабря, впереди много встреч.

Просто посмотрите на результаты «Брентфорда» в текущем сезоне. Это непростой соперник. В матче с такой командой мы сыграли идеально.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:37
Всё шансы увеличить этот результат.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:30
Сыграли хуже чем обычно!
Carl Lewis
Carl Lewis ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:40
Ну да, он спец.
Bensurr
Bensurr
вчера в 13:16, ред.
1 удар один гол 100℅ реализация
протон
протон
вчера в 13:07
Тьерри Анри: «Только зайдя на «Этихад Стэдиум», он уже будет знать, кто подходит под его требования. Если не подходишь – до свидания.

Неважно, сколько ты стоил, сколько тебе платят и чего ты добился в прошлом. Никто не застрахован.

Гвардиола едет в Англию не просто для того, чтобы победить в АПЛ. Он едет сюда доминировать. Это просто ужасающая перспектива для соперников «Сити» в борьбе за титул.»
протон
протон
вчера в 13:06
Хозяин АПЛ. Заткнул рты хейтерам, помню как он тренировал Баварию и Барсу и ему говорили "пусть в АПЛ подобное покажет" - показал в АПЛ.
ДСА
ДСА
вчера в 12:43
Надо продолжить эту серию.
beefs
beefs
вчера в 12:31
победа всегда приятна...
shlomo
shlomo
вчера в 12:25
Ну и ладушки...молодцы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:04
Победил и победил...
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