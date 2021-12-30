Гвардиола прокомментировал 10-ю подряд победу «Манчестер Сити» в АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал победу клуба в поединке 20-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:0). Этот выигрыш стал 10-м кряду для «горожан» в чемпионате.

Мы смогли продемонстрировать свою лучшую игру. Мы действовали с умом, ведь нам противостояла лучшая команда Премьер-лиги по игре на стандартах. Соперник доказал это на первом же угловом. Во второй половине игры мы действовали гораздо лучше.

Решающим стал класс футболистов. Это отличная победа. Мы выиграли матч, но это лишь конец декабря, впереди много встреч.

Просто посмотрите на результаты «Брентфорда» в текущем сезоне. Это непростой соперник. В матче с такой командой мы сыграли идеально.