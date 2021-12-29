Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон: «Месси лучше, чем Роналду»

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон сделал выбор между форвардом ПСЖ Лионелем Месси и нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Месси лучше, чем Роналду. Криштиану — игрок, который забивает много голов, но против него не так уж и сложно играть один в один.
P.S. Подобная новость обычный "байт на комментарии" как со стороны игрока произносящего кого из двоих он считает лучше, так и со стороны новостного портала)))
P.S. Подобная новость обычный "байт на комментарии" как со стороны игрока произносящего кого из двоих он считает лучше, так и со стороны новостного портала)))