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Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон: «Месси лучше, чем Роналду»

вчера, 21:32

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон сделал выбор между форвардом ПСЖ Лионелем Месси и нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Месси лучше, чем Роналду. Криштиану — игрок, который забивает много голов, но против него не так уж и сложно играть один в один.

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Все комментарии
Per4ick
Per4ick ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 07:57, ред.
всяко лучше чем рекламировать пепси и чипсы, а потом пропадать в ЛЧ
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:16
Все верно, помню как Алвес в Эль классико просто съедал его и пальчики облизывал. Роналду хорош лишь в качестве замыкателя чужих проходов и манекена для рекламы геля для волос
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:13
Ха-ха-ха, я все смотрел. Один в один он не обыгрывал его, а голы он забивал не по вине Алвеса. Скорее ты не замечаешь, как он давно перестал вообще кого-либо обыгрывать, что такое дриблинг он давно забыл, а теперь и скорость у него падает.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:52
Ха-ха-ха, ты с какого момента начал смотреть Эль Класико? И вообще, видел игры Роналду против Барселоны?
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:14, ред.
то что реже обыгрывал это да, но на то и Дани алвес, то что никогда не обыгрывал это неправда , я часто классико смотрел в те годы, ничем он не уступал дани алвесу,а уж тем более хуафрану, Эшли коула в его лучшие годы возил на фланге, а он один из лучших крайних в истории, да и не забил бы столько мячей, будть так все просто все таки большую часть карьеры провел в реале и барсе он много забивал, в том числе при участии и алвеса
shlifen
shlifen
вчера в 22:55
Боже, сколько ещё игроков будут "накидывать на вентилятор" делая вид что ответ на этот вопрос хоть на что-то повлияет?? А сколько читателей подобных "новостей" будут вступаться за своих кумиров, в попытке "защитить" или поддержать мультимиллионеров которые даже не знают об их существовании?? Интересно, а ведутся ли в среде зоологов споры в стиле "кто лучше - тигр или гепард"?? Или кто лучше - пингвин или страус??)))

P.S. Подобная новость обычный "байт на комментарии" как со стороны игрока произносящего кого из двоих он считает лучше, так и со стороны новостного портала)))
S.T.A.L.K.Е.R
S.T.A.L.K.Е.R
вчера в 22:36
Да! Поэтому против карлана сложно,ведь никто не знает,когда он забьет следующий гол, ну тот 1 за 4 месяца😂😂😂😂😂😂
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:30
Эмерсон прав. Роналду ограниченный игрок и его проще закрыть, обыгрывать защитников он не умеет, а Месси может всю команду соперника накрутить. Его невозможно остановить.
Agamaga........
Agamaga........ ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:24
Дани Алвеса он в лучшие годы не обыгрывал, ни то что возил, Хуанфрана вроде тоже. Против быстрых, хорошо читаемых игру игроков, Роналду бесполезен.
Elliada
Elliada
вчера в 22:19
Это правда. В последний раз Роналду успешно обыгрывал соперника в 2008 году. Начиная с Реала, он отказался от дриблинга и стал замыкателем
протон
протон
вчера в 22:17
Это как Пеле и Марадона кто лучше.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:09
Простт он постарше, резкозть уже не та,молодой бы возил этого эмерсона на фланге
sash71
sash71
вчера в 21:49
Эмерсон прав…..я такого же мнения !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:49
Этот спор кажется будет продолжаться вечно.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 21:46
Главный аргумент персофанов Роналду - он красивее)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:37
У каждого своё мнение
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