Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон: «Месси лучше, чем Роналду»

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон сделал выбор между форвардом ПСЖ и нападающим «Манчестер Юнайтед» .

Месси лучше, чем Роналду. Криштиану — игрок, который забивает много голов, но против него не так уж и сложно играть один в один.