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Коутиньо готов покинуть «Барселону» ради попадания на ЧМ-2022

вчера, 18:10

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассчитывает попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022.

Игрок понимает, что для этого ему необходимо получать регулярную игровую практику, и будет готов сменить команду уже в ближайшее трансферное окно.

Наиболее вероятно, что Коутиньо вернется в Англию, где на него претендуют «Арсенал», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Ньюкасл».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:38
Какие гарантии у Коута, что уход из Барсы приведёт его в Катар? Он давно уже ничего интересного не показывает. А регулярную практику ему может дать только средний клуб, который всяко не будет ему платить килотонны денег, поэтому он в него и не перейдёт.
амурец
амурец
сегодня в 03:35
Просто хочет уйти из Барселоны, впрочем как и многие более менее приличные игроки
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:13
Ньюкаслу он бы помог.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:48
Покинув Барсу, это ещё не является попаданием в сборную
ДСА
ДСА
сегодня в 00:04
Сборная не резиновая.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 00:01
Желание у него хорошее
DXTK
DXTK
вчера в 21:14, ред.
при Вальверде у Коутиньо было больше шанса играть в команде, ошибку совершили когда при Сетьене его отпустили в Баварию,......я был удивлен, потому что мне казалось что у бразильца стало лучше получатся, стал вписыватся в игру клуба, как вдруг бы его убрали, сразу подумал это ошибка, и я оказался прав....... после своего возвращения он вообще перестал попадать в основу команды, наверно не могли простить что проигранной Барсе игре 2-8 от Баварии он поучаствовал в двух голах за немецкий клуб......

PS может я не прав, но из трех трансферов..... Коутиньо, Дембеле и Гризманн, мне казалось, что бразилец хоть старается играть.....
Gahi
Gahi
вчера в 20:44
Поздравляю всех работников сайта и пользователей с наступающим Новым годом! Искренне желаю, чтобы он был наполнен неожиданными подарками, позитивными эмоциями и светлыми мгновениями. Пусть этот сказочный праздник принесет в вашу жизнь перемены к лучшему, чудеса, радости и исполнит самые фантастические мечты! Берегите себя и своих близких а также болейте только футболом. Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:40
Всех с Наступающим Новым Годом!!! Желаю ЗДОРОВЬЯ, всегда хорошего и бодрого настроения, удачи, радости и любви! Нам любителям Великого футбола удачи нашим клубам на футбольных полях, меньше злости и больше добра! все с Праздником!!!
Сантус
Сантус
вчера в 20:04
Типичный бразил.Все профукал..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:33
Долго же он думал.
протон
протон
вчера в 18:33
Сначала пессимизм с Дембеле, теперь готовность Коутиньо уйти... А говорили, Лапорта обойдётся без подарков на Новый год!
sash71
sash71
вчера в 18:17
Коутинье уже свое отыграл. В сборную он не попадет ни при каких. Он себя слишком переоценивает для попадания в состав Пентакампеонов. Его уровень игры не соответсвует тем критериям по которым он может быть заигран за сборную.
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