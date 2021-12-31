Коутиньо готов покинуть «Барселону» ради попадания на ЧМ-2022

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вчера, 18:10

Полузащитник «Барселоны» рассчитывает попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ -2022.

Игрок понимает, что для этого ему необходимо получать регулярную игровую практику, и будет готов сменить команду уже в ближайшее трансферное окно.

Наиболее вероятно, что Коутиньо вернется в Англию, где на него претендуют «Арсенал», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Ньюкасл».