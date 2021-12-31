Коутиньо готов покинуть «Барселону» ради попадания на ЧМ-2022

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассчитывает попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022.
Игрок понимает, что для этого ему необходимо получать регулярную игровую практику, и будет готов сменить команду уже в ближайшее трансферное окно.
Наиболее вероятно, что Коутиньо вернется в Англию, где на него претендуют «Арсенал», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Ньюкасл».
PS может я не прав, но из трех трансферов..... Коутиньо, Дембеле и Гризманн, мне казалось, что бразилец хоть старается играть.....
PS может я не прав, но из трех трансферов..... Коутиньо, Дембеле и Гризманн, мне казалось, что бразилец хоть старается играть.....