Рангник высказался о трансферных планах «Манчестер Юнайтед» на январь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос журналистов о планах команды в зимнее трансферное окно.

Подписания в зимнее трансферное окно имеют смысл только в том случае, если они повышают качество команды. Пока мы не говорили об этом с руководством. Я сосредоточен на работе с тем составом, который у меня есть.