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Рангник высказался о трансферных планах «Манчестер Юнайтед» на январь

вчера, 10:43

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос журналистов о планах команды в зимнее трансферное окно.

Подписания в зимнее трансферное окно имеют смысл только в том случае, если они повышают качество команды. Пока мы не говорили об этом с руководством. Я сосредоточен на работе с тем составом, который у меня есть.

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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 12:38
Бриты решили подождать до лета. По крайней мере лидеры АПЛ никого не собираются так же приобретать в зимнем траснферном окне.
Boricku
Boricku
вчера в 12:29
Кокорева берите
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:20
Врядли руководство мю дадут тебе денег на трансферы в зимнее окно, придётся работать с тем составом который есть, и так контракт с Рангником до завершения сезона подписан, если клуб будет показывать хороший футбол, и попадёт в топ четверку, тогда возможно продлят с тобой контракт и выделять денег на трансферы.
berda2003
berda2003
вчера в 12:03
имеют смысл только одно - как можно быстрей убрать ганса из МЮ...
ДСА
ДСА
вчера в 11:58
Всё нормально, деньги есть.
протон
протон
вчера в 11:48
Балласт нужно сливать, думаю Рангник этим и займётся в ближайшее ТО. Очень надеюсь, что в полузащиту кого нибудь приобретём - толкового.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:28, ред.
💫🎆ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 🎆💫 !!!

ДРУЗЬЯ БУДЬТЕ ВСЕ СЧАСТЛИВЫ
И ТЕРПИМЕЕ К ДРУГ ДРУГУ,
УВАЖАЙТЕ И ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ !!!
ВСЕМ ДОБРА В НОВОМ ГОДУ !!!
💫🎆🥂🥃🍷🍫🍇🍓🎆💫👍✌🙋‍♂️✊
Союзник противников
Союзник противников ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 11:12
У поэта-"громадьё".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:12
Как говорит Калиниченко,в аналогичных случаях,главный пункт плана-"нае...ь" и МЮ,
beefs
beefs
вчера в 11:01
Понятно что ещё не осознал кто чего стоит...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:54
Подписания в зимнее трансферное окно имеют смысл только в том случае, если они повышают
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297198/rangnik-ralf-manchester-yunayted

Мой карман)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:47
Планов Громады.
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