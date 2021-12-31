Рангник высказался о трансферных планах «Манчестер Юнайтед» на январь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос журналистов о планах команды в зимнее трансферное окно.
Подписания в зимнее трансферное окно имеют смысл только в том случае, если они повышают качество команды. Пока мы не говорили об этом с руководством. Я сосредоточен на работе с тем составом, который у меня есть.
ДРУЗЬЯ БУДЬТЕ ВСЕ СЧАСТЛИВЫ
И ТЕРПИМЕЕ К ДРУГ ДРУГУ,
УВАЖАЙТЕ И ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ !!!
ВСЕМ ДОБРА В НОВОМ ГОДУ !!!
💫🎆🥂🥃🍷🍫🍇🍓🎆💫👍✌🙋♂️✊
ДРУЗЬЯ БУДЬТЕ ВСЕ СЧАСТЛИВЫ
И ТЕРПИМЕЕ К ДРУГ ДРУГУ,
УВАЖАЙТЕ И ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ !!!
ВСЕМ ДОБРА В НОВОМ ГОДУ !!!
💫🎆🥂🥃🍷🍫🍇🍓🎆💫👍✌🙋♂️✊
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297198/rangnik-ralf-manchester-yunayted
Мой карман)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297198/rangnik-ralf-manchester-yunayted
Мой карман)))