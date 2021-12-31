ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Эриксен может вернуться в чемпионат Англии

вчера, 11:24

Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассматривает варианты продолжения карьеры.

У 29-летнего футболиста есть около пяти предложений из Дании, Нидерландов и Англии.

Напомним, что в поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ. В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах. В декабре «Интер» расторгнул контракт с Эриксеном.

Все новости
СлухиМбаппе определится с новым клубом не раньше марта
Вчера, 21:29 Комментарии29
Слухи«Брайтон» подпишет рекордсмена Евро
Вчера, 21:22 Комментарии6
СлухиКоутиньо готов покинуть «Барселону» ради попадания на ЧМ-2022
Вчера, 18:10 Комментарии13
СлухиПСЖ оценил Икарди в 30 млн евро
Вчера, 15:41 Комментарии14
СлухиМата собирается уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе
Вчера, 14:26 Комментарии14
Слухи«Барселона» хочет подписать ещё одного футболиста «Манчестер Сити»
Вчера, 11:04 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:02
Всех денег не заработать, лучше уйти тренировать детей.
shlomo
shlomo ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 15:05, ред.
Добра, Вам! .... группы без призов не будет (по крайней мере в январе точно)...не вижу смысла ее поддерживать....силы и возможности игроков кто ее поддержал мне известны и я всех знаю не первый год... а кто больше всех возмущался и говорил о несправедливости я в этой группе не увидел.... С наступающим Вам Новым годом! .... Добра Вам и вашей семье!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:23
Главное следить за здоровьем.
sash71
sash71
вчера в 12:19
Он может туда вернуться разве, что в качестве какого нибудь функционера но никак спортсмена, хотя на мой взгляд ему можно было вместо ИКД сделать РЧА. Этот метод позволяет полностью избавится от вредоносных тахиаритмий.
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:13
Не потянет он Апл здоровье важнее ему лучше возвращаться в Аякс.
Cat01
Cat01
вчера в 12:04
Не может быть
beefs
beefs
вчера в 12:03
не думал заняться чем ни будь другим, например тренерской профессией...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:36
Заканчивать пора ему, здоровье важнее
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100