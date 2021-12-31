Эриксен может вернуться в чемпионат Англии

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вчера, 11:24

Бывший полузащитник «Интера» рассматривает варианты продолжения карьеры.

У 29-летнего футболиста есть около пяти предложений из Дании, Нидерландов и Англии.

Напомним, что в поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ. В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах. В декабре «Интер» расторгнул контракт с Эриксеном.