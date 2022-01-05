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«Трабзонспор» хочет подписать Жиго

вчера, 13:20

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может перебраться в Турцию.

На 28-летнего игрока претендует «Трабзонспор». Впрочем, переход будет сложно осуществить, поскольку у сторон возникли серьезные расхождения в вопросе финансов.

Также отмечается, что на француза претендуют «Лион» и «Тигрес». Контракт Жиго со «Спартаком» истекает грядущим летом.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:03
Дело не в этом. Его могут не устраивать финансовые условия в Лионе. А возможно Федун предложит ему контракт на уровне Малкома, или Дзюбы. Деньги в современном футболе котируются по выше спортивного интереса. Не так ли?
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:48
И ещё начальника транспортного цеха.
ДСА
ДСА
вчера в 15:10
Подергается и в Спартаке останется.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:47
Хотелось бы самого Жиго послушать.
particular
particular
вчера в 14:27
Опять Лион, опять истекающий контракт и неурегулированные финансовые претензии... Ситуация, схожая с Азмуном... Ничего хорошего...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:15
Хороший игрок...28 лет...3-4 сезона на максималке ещё поиграет....
Защиту Зенита француз явно бы усилил...
YVG
YVG
вчера в 14:14
Трабзонспор хочет себя разрушить свиниой?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:03
Какие "серьезные расхождения в вопросе финансов.".....??
Парню осталось провести 12 игр до истечения контракта...и он свободен...
makkie
makkie
вчера в 14:01
Зачем Жиго ехать в Турцию?
Очередная брехня от турецких желтушных СМИ!
drug01
drug01
вчера в 13:57
Может быть так
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:52
Не позднее чем летом Жиго всё равно уйдёт, а замену ему трудно будет найти поросятам.
протон
протон
вчера в 13:50
Сэма надо удержать любыми способами!Иначе опять увидим в составе "великолепного"Илюшу,Господи прости...
True Story
True Story
вчера в 13:39
Такой интерес к Жиго вполне объясним, в западных клубах модно иметь игрока-гея
batog
batog
вчера в 13:32
Хотеть не вредно!
batog
batog
вчера в 13:29
Хотеть не вредно!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:26
Может быть это так.
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