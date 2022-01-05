«Трабзонспор» хочет подписать Жиго

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может перебраться в Турцию.
На 28-летнего игрока претендует «Трабзонспор». Впрочем, переход будет сложно осуществить, поскольку у сторон возникли серьезные расхождения в вопросе финансов.
Также отмечается, что на француза претендуют «Лион» и «Тигрес». Контракт Жиго со «Спартаком» истекает грядущим летом.
Защиту Зенита француз явно бы усилил...
Защиту Зенита француз явно бы усилил...
Парню осталось провести 12 игр до истечения контракта...и он свободен...
Парню осталось провести 12 игр до истечения контракта...и он свободен...
Очередная брехня от турецких желтушных СМИ!
Очередная брехня от турецких желтушных СМИ!