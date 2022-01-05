«Трабзонспор» хочет подписать Жиго

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вчера, 13:20

Защитник «Спартака» может перебраться в Турцию.

На 28-летнего игрока претендует «Трабзонспор». Впрочем, переход будет сложно осуществить, поскольку у сторон возникли серьезные расхождения в вопросе финансов.

Также отмечается, что на француза претендуют «Лион» и «Тигрес». Контракт Жиго со «Спартаком» истекает грядущим летом.