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«Реал» больше не претендует на Рюдигера

вчера, 13:09

«Реал» не будет подписывать защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

Немецкий футболист хочет получать в новом клубе 10 млн евро за сезон, мадридцы не готовы платить такую сумму. Соглашение игрока с лондонцами истекает этим летом.

Ранее слухи связывали Рюдигера с другими топ-клубами.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 21:02
Болельщики "Реала" могут выдохнуть ))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:36
Без топ-клуба не останется.
NOVA
NOVA
вчера в 17:14
ну и правильно!! у Реала есть молодой Милитао, ни хуже рюдигера!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:46
Ну и слава богу,кто следующий?!
ДСА
ДСА
вчера в 14:07
Ну и всё надежды игрока разом рухнули, теперь придется на попятную в Челси идти.
Cat01
Cat01
вчера в 14:00
Надо решить
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:55
Реал только обозначал интерес по ходу
протон
протон
вчера в 13:50
Думаю интереса особого и не было. Он не лучше Начо, а он получает гораздо меньше и вовсе не ноет.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:42, ред.
Дело скорее всего не в ЗП, а возможно в подписном бонусе.
За 10 млн.евро Челси и сам с ним продлит контракт (это 160к фунтов в неделю). Тем более в системе Тухеля, как крайний левый защитник он хорош. Да и если верить Рюдигеру, то он никогда не вёл переговоров с другими клубами, пока не решён вопрос с Челси.
Все конечно хотят больше зарабатывать, и его дело, право, где продолжить играть в будущем.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:36
Нескромное желание у него
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:29
Зашкаливают его претензии на оригинальность !)
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:28
Кто заплатит туда и перейдёт.
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