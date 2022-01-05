«Реал» больше не претендует на Рюдигера

1641377363

вчера, 13:09

«Реал» не будет подписывать защитника «Челси» .

Немецкий футболист хочет получать в новом клубе 10 млн евро за сезон, мадридцы не готовы платить такую сумму. Соглашение игрока с лондонцами истекает этим летом.

Ранее слухи связывали Рюдигера с другими топ-клубами.