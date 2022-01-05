«Реал» больше не претендует на Рюдигера

«Реал» не будет подписывать защитника «Челси» Антонио Рюдигера.
Немецкий футболист хочет получать в новом клубе 10 млн евро за сезон, мадридцы не готовы платить такую сумму. Соглашение игрока с лондонцами истекает этим летом.
Ранее слухи связывали Рюдигера с другими топ-клубами.
За 10 млн.евро Челси и сам с ним продлит контракт (это 160к фунтов в неделю). Тем более в системе Тухеля, как крайний левый защитник он хорош. Да и если верить Рюдигеру, то он никогда не вёл переговоров с другими клубами, пока не решён вопрос с Челси.
Все конечно хотят больше зарабатывать, и его дело, право, где продолжить играть в будущем.
За 10 млн.евро Челси и сам с ним продлит контракт (это 160к фунтов в неделю). Тем более в системе Тухеля, как крайний левый защитник он хорош. Да и если верить Рюдигеру, то он никогда не вёл переговоров с другими клубами, пока не решён вопрос с Челси.
Все конечно хотят больше зарабатывать, и его дело, право, где продолжить играть в будущем.