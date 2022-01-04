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«Ньюкасл» готов потратить 220 млн евро в зимнее трансферное окно

вчера, 23:47

«Ньюкасл» готов пойти на серьезные траты в январе.

Источник утверждает, что новый владелец клуба Мохаммед бин Салман намерен выделить на трансферы клуба 220 млн евро, чтобы укрепить состав и сохранить команду в Английской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

Первым приобретением «Ньюкасла» может стать Киран Триппьер из «Атлетико». Однако «сороки» также интересуются и футболистом из чемпионата России.

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Перевод с fichajes.net
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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:04
Сумма хороша, но главное - потратить с умом надо , а не бросаться на все подряд.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:30
Сорокам в этом вопросе нужен грамотный подход....да, с одной стороны сумма кажется огромной, но если купить на эти деньги скажем условного Усмана Дембеле, который все время в лазарете, то деньги будут потраченны напрасно....нужно брать тех, кто будет пахать и приносить пользу.
Из всех "сбитых летчиков" я бы рискнул и приобрел бы Каутиньо, но с жесткими условиями по контракту....з/п не огромная, а вот бонусы за голы или голевые передачи большие, так сказать в его интересе будет работать
Можно взять и Обамеанга, арендовать ван Де Бека, Аке....
Думаю Хау справится со своей задачей
Gahi
Gahi
сегодня в 01:26
Достаточно солидная сумма для трансферов команде, которая находиться в нижней части турнирной таблицы. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 01:13
Серьезная сумма...
juvenale
juvenale
сегодня в 00:35
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 00:17
    А как на это отреагирует "святая инквизиция" в лице финансового феир плей?
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 00:09
    Ньюкасл серьезно усилится.
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:06
    Ждём большое усиление
    sash71
    sash71
    сегодня в 00:05
    АПЛ, а если быть точными, шейхи ОАЭ решили выпендриться друг перед другом кто сколько теперь выкинет денег на покупки людей гоняющих лысого. Что то мне это всё напоминает аукцион чистокровных скакунов.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 23:58
    Серьезная сумма на усиление. Даже для нашего времени серьезная.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 23:54
    Только каким футболистом пока секрет.
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