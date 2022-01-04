«Ньюкасл» готов потратить 220 млн евро в зимнее трансферное окно

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вчера, 23:47

«Ньюкасл» готов пойти на серьезные траты в январе.

Источник утверждает, что новый владелец клуба Мохаммед бин Салман намерен выделить на трансферы клуба 220 млн евро, чтобы укрепить состав и сохранить команду в Английской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

Первым приобретением «Ньюкасла» может стать Киран Триппьер из «Атлетико». Однако «сороки» также интересуются и футболистом из чемпионата России.