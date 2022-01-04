«Ньюкасл» готов потратить 220 млн евро в зимнее трансферное окно

«Ньюкасл» готов пойти на серьезные траты в январе.
Источник утверждает, что новый владелец клуба Мохаммед бин Салман намерен выделить на трансферы клуба 220 млн евро, чтобы укрепить состав и сохранить команду в Английской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.
Первым приобретением «Ньюкасла» может стать Киран Триппьер из «Атлетико». Однако «сороки» также интересуются и футболистом из чемпионата России.
Из всех "сбитых летчиков" я бы рискнул и приобрел бы Каутиньо, но с жесткими условиями по контракту....з/п не огромная, а вот бонусы за голы или голевые передачи большие, так сказать в его интересе будет работать
Можно взять и Обамеанга, арендовать ван Де Бека, Аке....
Думаю Хау справится со своей задачей
Из всех "сбитых летчиков" я бы рискнул и приобрел бы Каутиньо, но с жесткими условиями по контракту....з/п не огромная, а вот бонусы за голы или голевые передачи большие, так сказать в его интересе будет работать
Можно взять и Обамеанга, арендовать ван Де Бека, Аке....
Думаю Хау справится со своей задачей