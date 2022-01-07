Кержаков пытается уговорить Жиркова перейти в «Нижний Новгород»

Александр Кержаков лично ведет переговоры с Юрием Жирковым о переходе в «Нижний Новгород». Наставник сделал конкретное предложение игроку. Сейчас Юрий выбирает между «Нижним Новгородом» и «Химками».
Юрий Жирков, последним клубом которого был «Зенит», находится в статусе свободного агента. Напомним, что 38-летний защитник ранее выступал вместе с Кержаковым за «Зенит».
«Нижний Новгород» после 18 туров набрал 19 баллов и занимает 13-е место. В активе «Химок» 14 очков и 16-я строчка.
Для НН был бы очень полезен, как минимум опытом поделился бы с молодыми ребятами!
Для НН был бы очень полезен, как минимум опытом поделился бы с молодыми ребятами!
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Чтобы в баню вместе ходить?
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Чтобы в баню вместе ходить?