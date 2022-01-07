Кержаков пытается уговорить Жиркова перейти в «Нижний Новгород»

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вчера, 18:15

лично ведет переговоры с о переходе в «Нижний Новгород». Наставник сделал конкретное предложение игроку. Сейчас Юрий выбирает между «Нижним Новгородом» и «Химками».

Юрий Жирков, последним клубом которого был «Зенит», находится в статусе свободного агента. Напомним, что 38-летний защитник ранее выступал вместе с Кержаковым за «Зенит».

«Нижний Новгород» после 18 туров набрал 19 баллов и занимает 13-е место. В активе «Химок» 14 очков и 16-я строчка.