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Кержаков пытается уговорить Жиркова перейти в «Нижний Новгород»

вчера, 18:15

Александр Кержаков лично ведет переговоры с Юрием Жирковым о переходе в «Нижний Новгород». Наставник сделал конкретное предложение игроку. Сейчас Юрий выбирает между «Нижним Новгородом» и «Химками».

Юрий Жирков, последним клубом которого был «Зенит», находится в статусе свободного агента. Напомним, что 38-летний защитник ранее выступал вместе с Кержаковым за «Зенит».

«Нижний Новгород» после 18 туров набрал 19 баллов и занимает 13-е место. В активе «Химок» 14 очков и 16-я строчка.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:00
Юрику пора закругляться.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 21:21
Сдался ему это НН, когда вот-вот поступит предложение от Чукотки, ищущей замену выбывшему на долгий срок Чилуэллу.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:02
А не помешал бы в качестве играющего тренера. Как в своё время Анатолий Давыдов в Зените в сезоне-1997...
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 21:02
Может не стоит Юрию Валентиновичу влезать в эту авантюру, всё-таки возраст и отвык уже от нагрузок...
Сп62
Сп62
вчера в 20:58
Аукцион продолжается. Кто даст больше.
berda2003
berda2003
вчера в 20:35
а себя кержак не хочет вернуть в тот же нэ.нэ.?
lotsman
lotsman
вчера в 20:31
Жиркову надо соглашаться. Это лучший результат для него сейчас.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:06
Жиркову в его возрасте и состоянии лучше в Химки перейти, поближе к семье.
Cat01
Cat01
вчера в 20:00
Лучше в Химки
OzonMax
OzonMax
вчера в 19:57
Юрка уже мега-авторитетный игрок. Легенда ЗЕНИТА. С его опытом , он мог бы Сане помочь. НН Приятная команда на фоне нашего г...а
Zak11
Zak11
вчера в 19:43
Жиркова как играющим тренером бы лучше попробовал
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:42
Непонятно зачем это самому Жиркову, уже пора отдыхать
1bear
1bear
вчера в 19:16
если Саша сам просит - нужно соглашаться на НН
протон
протон
вчера в 19:13
Конечно, НН. Там состав молодой, тренер Керж, Жирков - как играющий тренер. Хоть польза видна. Какая польза от Химок? Собрать стариков и тех, у кого последний шанс, платить дофига денег, а потом их куратор кукарекует про как же хорош лимит?
Для НН был бы очень полезен, как минимум опытом поделился бы с молодыми ребятами!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:46
Что там вылетать, что там.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:36
Химки это конечно серъезное предложение !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ karnager (раскрыть)
вчера в 18:30
Нет. В НН на стадионе проблемы с газоном. Приходится все время песок подсыпать. Вот из Жиркова песок и будет сыпаться во время матчей и левый фланг поля будет в порядке, а во втором тайме другой фланг. Согласен?
Futurista
Futurista
вчера в 18:27
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:26
Не поверив в "Химки", Кержаков лично решает вернуть Юрия Валентиновича в большой футбол:
karnager
karnager
вчера в 18:22
Кержаков пытается уговорить Жиркова перейти в «Нижний Новгород»

Чтобы в баню вместе ходить?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:22
Ищите женщину, как говорится). Думаю здесь кроется причина, что Юрий завис).
1 984
1 984
вчера в 18:17
Если Жирков хочет продолжить карьеру - надо соглашаться.
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