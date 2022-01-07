Президент «Реала» хочет, чтобы Холанд перешёл в «Барселону»

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд перешёл в «Барселону».
Перес намерен летом подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. При этом Флорентино надеется, что Холанд окажется в каталонском клубе.
Перес видит в потенциальном противостоянии Мбаппе и Холанда новую версию борьбы Криштиану Роналду и Лионеля Месси, поэтому углядел коммерческую выгоду в переходе норвежца в «Барселону».
Я никогда не хотел,чтобы Реал стал слабым а то интерес к классико резко падает и интерес к лиге падает.
Реал и Барселоны должны всегда на поле враждовать,играть на пределе,как было недавно.
Империи разваливаются,когда нет сильного врага.
Я никогда не хотел,чтобы Реал стал слабым а то интерес к классико резко падает и интерес к лиге падает.
Реал и Барселоны должны всегда на поле враждовать,играть на пределе,как было недавно.
Империи разваливаются,когда нет сильного врага.
Перес гениальный функционер. Это не руководство Баварии, котрое скупает весь ликвид у ближайшего конкурента. Он хотел, чтобы и Месси остался. Процветание Ла Лиги - это залог финансового здоровья Реала и конкурентов.
Перес гениальный функционер. Это не руководство Баварии, котрое скупает весь ликвид у ближайшего конкурента. Он хотел, чтобы и Месси остался. Процветание Ла Лиги - это залог финансового здоровья Реала и конкурентов.
Реал предоставляет Барселоне кредит на трансфер Холланда
Реал предоставляет Барселоне кредит на трансфер Холланда
Ну что, если Вы внимательно посмотрите пункт "Фиксированные ставки" и возьмете калькулятор, то.....хотя можно и в уме подсчитать... :)))... берем матч
Трабзонспор - Ени Малатьяспор (1.31х5.40х9,80 кэфы брал с бук конторы с сайта не могу...)..... фаворит матча ясен.... я ставлю счет матча и за это выкладываю 500 уе.... и могу выиграть всего 100 очков, а если вы поставите те же 500 на кэф 1,31 (сколько вы выиграете???? .....).... плюс к этому если быть активным на сайте, то можно за день набрать 1600 уе, а это всего три ставки ...и максимум можно поднять 6 000, а как минимум всего 300 потратив 1500...это справедливо????..... так что ваше рассуждения это толочь воду в ступе.... тем более уже были недовольные и высказывались, только потом почему то в кусты подались....
Второй момент.... с чем борется 1bear???? .....не просто улыбнуло, но даже развеселило.... каждый выбирает свой путь и каждый играет так как ему хочется ..
Ну и третий...:))) .....Театр одного актера... Весь билет продан.......
Ну что, если Вы внимательно посмотрите пункт "Фиксированные ставки" и возьмете калькулятор, то.....хотя можно и в уме подсчитать... :)))... берем матч
Трабзонспор - Ени Малатьяспор (1.31х5.40х9,80 кэфы брал с бук конторы с сайта не могу...)..... фаворит матча ясен.... я ставлю счет матча и за это выкладываю 500 уе.... и могу выиграть всего 100 очков, а если вы поставите те же 500 на кэф 1,31 (сколько вы выиграете???? .....).... плюс к этому если быть активным на сайте, то можно за день набрать 1600 уе, а это всего три ставки ...и максимум можно поднять 6 000, а как минимум всего 300 потратив 1500...это справедливо????..... так что ваше рассуждения это толочь воду в ступе.... тем более уже были недовольные и высказывались, только потом почему то в кусты подались....
Второй момент.... с чем борется 1bear???? .....не просто улыбнуло, но даже развеселило.... каждый выбирает свой путь и каждый играет так как ему хочется ..
Ну и третий...:))) .....Театр одного актера... Весь билет продан.......