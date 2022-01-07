Президент «Реала» хочет, чтобы Холанд перешёл в «Барселону»

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вчера, 15:01

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы нападающий «Боруссии» Дортмунд перешёл в «Барселону».

Перес намерен летом подписать форварда ПСЖ . При этом Флорентино надеется, что Холанд окажется в каталонском клубе.

Перес видит в потенциальном противостоянии Мбаппе и Холанда новую версию борьбы и , поэтому углядел коммерческую выгоду в переходе норвежца в «Барселону».