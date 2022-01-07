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Президент «Реала» хочет, чтобы Холанд перешёл в «Барселону»

вчера, 15:01

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд перешёл в «Барселону».

Перес намерен летом подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. При этом Флорентино надеется, что Холанд окажется в каталонском клубе.

Перес видит в потенциальном противостоянии Мбаппе и Холанда новую версию борьбы Криштиану Роналду и Лионеля Месси, поэтому углядел коммерческую выгоду в переходе норвежца в «Барселону».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:57
если Барса заключит контракт,отступные будут лярдов 200
Верг
Верг
вчера в 20:57
Права на телетрансляции взлетят, если мбаппе и холланд будут в разных клубах, тем более итак футбол становится в основном с трансляций стриминговых сервисов
старина
старина
вчера в 18:25
Купи обоих,Холланда отдай в Барселону.Делов то
NOVA
NOVA
вчера в 18:14
вот 56!! лучше обоих взять и не думать о барсе!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:33
Перес милосердный)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:23, ред.
Как мне нравится политика Переса,очень мудрый функционер,он хочет,чтобы у Реала были сильный соперник в лиге,чтобы не могли раслабиться игроки Реала,чтобы всегда были в тонусе,молодец,мужчины.
Я никогда не хотел,чтобы Реал стал слабым а то интерес к классико резко падает и интерес к лиге падает.
Реал и Барселоны должны всегда на поле враждовать,играть на пределе,как было недавно.
Империи разваливаются,когда нет сильного врага.
Брулин
Брулин
вчера в 16:59
Не думаю, что проект Месси против Роналду можно будет повторить в эпоху английских команд.
marut
marut
вчера в 16:43
О как...разложил так разложил расклад
протон
протон
вчера в 16:38
Реалу нужен сильный враг , огненные Классико . После ухода сначала Роналду , а потом Месси интерес к сожалению падает . Нужен новый сюжет ,который добавит остроты
Перес гениальный функционер. Это не руководство Баварии, котрое скупает весь ликвид у ближайшего конкурента. Он хотел, чтобы и Месси остался. Процветание Ла Лиги - это залог финансового здоровья Реала и конкурентов.
протон
протон
вчера в 16:38
Ждем следующую новость:
Реал предоставляет Барселоне кредит на трансфер Холланда
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:37
В итоге Холанд никуда не перейдет.
Мишима
Мишима
вчера в 16:22
Во даёт Перес стране угля, по немного но))))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:10
Подымут интерес к Да Лиге
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:44
Посмотрим кого Перец подпишет
shlomo
shlomo ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 15:35, ред.
Добра Вам, Уважаемый!

Ну что, если Вы внимательно посмотрите пункт "Фиксированные ставки" и возьмете калькулятор, то.....хотя можно и в уме подсчитать... :)))... берем матч
Трабзонспор - Ени Малатьяспор (1.31х5.40х9,80 кэфы брал с бук конторы с сайта не могу...)..... фаворит матча ясен.... я ставлю счет матча и за это выкладываю 500 уе.... и могу выиграть всего 100 очков, а если вы поставите те же 500 на кэф 1,31 (сколько вы выиграете???? .....).... плюс к этому если быть активным на сайте, то можно за день набрать 1600 уе, а это всего три ставки ...и максимум можно поднять 6 000, а как минимум всего 300 потратив 1500...это справедливо????..... так что ваше рассуждения это толочь воду в ступе.... тем более уже были недовольные и высказывались, только потом почему то в кусты подались....
Второй момент.... с чем борется 1bear???? .....не просто улыбнуло, но даже развеселило.... каждый выбирает свой путь и каждый играет так как ему хочется ..
Ну и третий...:))) .....Театр одного актера... Весь билет продан.......
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:28
Тогда придётся часть расходов по переходу Холанда в Барсу взять на себя.)))
particular
particular
вчера в 15:07
Дальновидный Перес... Усиление клуба - это хорошо, но интересное противостояние на годы вперёд - это привлекательней...
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