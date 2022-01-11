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«Правильный выбор». Смородская — о переходе Смолова в «Динамо»

вчера, 21:04

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о переходе нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова в «Динамо».

Выбор Фёдора правильный. От «Локомотива» нечего ждать. У «железнодорожников» не намечается никаких позитивных изменений. Гиздоль мне совершенно не нравится как специалист. Я не вижу у него никакой тренерской руки, тем более тренерской мысли.

Насколько сложно будет встроить Смолова в систему «Динамо»? Это вопрос тренеру. Я думаю, Шварц знает, что делает, раз пригласил Смолова. Это коллегиальное решение. Шварц работает прекрасно. Где было «Динамо» два года назад, и где оно сейчас.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:22
Что-то чересчур много тёти Оли в последнее время...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:17
Прекратить надо у тетки этой вью брать
makkie
makkie
вчера в 21:14, ред.
Смородская до сих пор в обиде на Локо.
Собственно, во всех её интервью от сквозят обиды - неудивительно, сидит без работы и никому не нужна)
ДСА
ДСА
вчера в 21:08
Оля похоже совсем непотопляемая.
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