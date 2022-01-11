«Правильный выбор». Смородская — о переходе Смолова в «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о переходе нападающего «железнодорожников» в «Динамо».

Выбор Фёдора правильный. От «Локомотива» нечего ждать. У «железнодорожников» не намечается никаких позитивных изменений. Гиздоль мне совершенно не нравится как специалист. Я не вижу у него никакой тренерской руки, тем более тренерской мысли.

Насколько сложно будет встроить Смолова в систему «Динамо»? Это вопрос тренеру. Я думаю, Шварц знает, что делает, раз пригласил Смолова. Это коллегиальное решение. Шварц работает прекрасно. Где было «Динамо» два года назад, и где оно сейчас.