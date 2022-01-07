Нападающий «Рубина» Сайто перешел в японский клуб «Гамба Осака»

Форвард «Рубина» Мицуки Сайто продолжит карьеру в японской команде «Гамба Осака», сообщила пресс-служба казанского клуба.
Сайто перешел в «Рубин» в декабре 2020 года на правах полуторагодичной аренды из «Сёнан Бельмаре».
В текущем сезоне японец сыграл за «Рубин» в трех матчах, но не отметился результативными действиями.
раздолбаями, с шутами.
раздолбаями, с шутами.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297823/sayto-micuki-rubin
14 декабря 2020 года был отдан в аренду на 1,5 года с правом выкупа игрока российскому клубу «Рубин».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297823/sayto-micuki-rubin
14 декабря 2020 года был отдан в аренду на 1,5 года с правом выкупа игрока российскому клубу «Рубин».
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