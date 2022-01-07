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Нападающий «Рубина» Сайто перешел в японский клуб «Гамба Осака»

вчера, 17:14

Форвард «Рубина» Мицуки Сайто продолжит карьеру в японской команде «Гамба Осака», сообщила пресс-служба казанского клуба.

Сайто перешел в «Рубин» в декабре 2020 года на правах полуторагодичной аренды из «Сёнан Бельмаре».

В текущем сезоне японец сыграл за «Рубин» в трех матчах, но не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:58
В футболе, японцы и корейцы на виду, но только не в РПЛ. Эта недаработка тренерского штаба. Природная выносливость, дисциплина, настырность, эти качества нивелируются, когда игроки играют и работают с
раздолбаями, с шутами.
lotsman
lotsman ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:56
Это изречение относится к Ближнему Востоку. Это совсем другое. Ближний Восток, Юго Восток и Дальний Восток - абсолютно разные во всех сферах.
David Young
David Young ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:35
Восток дело тонкое.
lotsman
lotsman ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:26
Что то Японии не видать в лидерах мировых футбольных турниров, с их трудолюбием и упорством. Ни Японии, ни Кореи.
санек002
санек002
вчера в 17:58
кто такой?почему не знаю?я всех великих полководцев знаю!цезарь ганнибал!
Jinko
Jinko ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:55, ред.
Поправили. Спасибо!
shlomo
shlomo
вчера в 17:55
Наверное правильное решение принято
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:54
У японцев, корейцев совершенно другой менталитет. Тутберидзе отмечала это. Трудолюбие, заставлять работать не надо. Сказал тренер, он пошел работать, пахать, остаётся ещё на тренировках, не ноют, не плачут, не жалуются. Интересно и удивительно, что японец не раскрылся у Слуцкого. Что уж говорить о таких, как Игнатьев).
drug01
drug01
вчера в 17:53
Видно там ему будет лучше
makkie
makkie
вчера в 17:44
Даже не поиграл за Рубин толком.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:39
Сайто перешел в «Рубин» в декабре 2020 года на правах полугодичной аренды из «Сенан Бельмаре».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297823/sayto-micuki-rubin

14 декабря 2020 года был отдан в аренду на 1,5 года с правом выкупа игрока российскому клубу «Рубин».
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:36
Назад на родину !
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:29
Удачи и пусть у него получится
particular
particular
вчера в 17:25
Японцу с японцами по пути...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:25
Не знаю такого.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:25
соскучился по рису и камболе...
Суши -Банзай - настоящая пища для японца...
1 984
1 984
вчера в 17:24
Удачи в новом клубе.
порт
порт
вчера в 17:17
Место Артёмке освободил?
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:17
Хороший клуб.
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