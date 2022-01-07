Нападающий «Рубина» Сайто перешел в японский клуб «Гамба Осака»

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вчера, 17:14

Форвард «Рубина» продолжит карьеру в японской команде «Гамба Осака», сообщила пресс-служба казанского клуба.

Сайто перешел в «Рубин» в декабре 2020 года на правах полуторагодичной аренды из «Сёнан Бельмаре».

В текущем сезоне японец сыграл за «Рубин» в трех матчах, но не отметился результативными действиями.