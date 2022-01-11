«Динамо» анонсировало трансфер Смолова

«Динамо» в клубном телеграме выпустило специальный ролик, которым анонсировало трансфер нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.
Ранее сообщалось, что Смолов уже определился с игровым номером в «Динамо».
«Динамо» в клубном телеграме выпустило специальный ролик, которым анонсировало трансфер нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.
Ранее сообщалось, что Смолов уже определился с игровым номером в «Динамо».
Будет ооочень прикольно, если Федя сможет стать недостающим пазлом в нашей атакующей картинке.
Будет ооочень прикольно, если Федя сможет стать недостающим пазлом в нашей атакующей картинке.