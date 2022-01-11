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«Динамо» анонсировало трансфер Смолова

вчера, 18:02

«Динамо» в клубном телеграме выпустило специальный ролик, которым анонсировало трансфер нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.

Ранее сообщалось, что Смолов уже определился с игровым номером в «Динамо».

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10 января ФотоКомментарии37
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Все комментарии
shur
shur
вчера в 21:34
...Смолова в Динамо, в сборную Дзюбу и всё, все ликуют , футбол в России
деградирует!!! Ура товарищи!!!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 20:53, ред.
Федя не тот игрок и не тот характер чтоб "на подмену" идти да еще к Тюке и Груле. А этих двоих на подмену ему - это приговор что они все еще, или совсем, не готовы быть лидерами команды.
Это выбраковка возможно, или данность что игроки по мнению Шварца, слишком медленно растут...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 20:50, ред.
Ну в общем замах по форварду был рупь а удар оказался на копейку. Это троешный трансфер по пятибальной системе и говорит о том что топ форварда под схему Шварца, да еще и желательно не старого найти селекционеры не смогли. Не факт конечно что Сергеев и Агаларов такими являлись, по ним вообще нет уверенности что смогут, но импортного игрока найти не смогли.
Будет ооочень прикольно, если Федя сможет стать недостающим пазлом в нашей атакующей картинке.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:38
Вот Тюкавина не помешало бы ЦСКА взять, отличный скоростной форвард
YVG
YVG
вчера в 20:36
Конец игре Динамо, еще бы друга Смолова Кокорина взяли и одного спартаковца (любого).
112910415
112910415
вчера в 20:21
сомнения не проходят ...
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:07
вот он так и играть будет как сидит на этом видео,
зря вообще зря
Дух Самайна
Дух Самайна
вчера в 19:40
Будет на скамейке сидеть. Динамовскую молодежь он не вытеснит из основы.
steelhead
steelhead ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 19:30
Мне кажется, его не для усиления берут, а для подстраховки Грулева и Тюки. Ну, и, разумеется, чтобы он молодежь разлагал)))). На Нжи особо рассчитывать не приходится, Игбуна попросили. А цели скорее всего - медали. Условно бесплатно качественный нап, который, кстати, иногда из ничего голы придумывает.
1bear
1bear
вчера в 19:28
а может это прорыв года???))))))))
particular
particular
вчера в 19:27
Федя не "переходит"... Федю пригласили...
Надо поаккуратней в формулировках и терминах :))
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:09
Будет здорово если вернется к своим.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:01
Посмотрим что из этого выйдет. Я ставлю на то, что Смолов не усилит Динамо.
kust07
kust07
вчера в 18:40
Федя когда нибудь телефон из рук выпускает. Вечно с телефоном.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 18:29
Это хорошо !
Быстрее в пердив вернутся !
nikoladolgov
nikoladolgov ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 18:29
Как зачем ? Чтоб никто не занял местечко нагретое !
протон
протон
вчера в 18:28
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 18:27
    В одной бане ролик снимали ?
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 18:17
    Зачем Феде номер на скамейке?
    1 984
    1 984
    вчера в 18:12
    Уже и так все знают.
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