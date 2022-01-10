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«Зенит» объявил о трансфере Ивана Сергеева

вчера, 19:14

Пресс-служба «Зенита» объявила о переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона 2024/25. В нынешнем сезоне Сергеев провёл 20 матчей за «Крылья Советов», записав на свой счёт 8 голов и 6 результативных передач.

«Зенит» объявил о трансфере Ивана Сергеева

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Все комментарии
AlVi77
AlVi77 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 23:48
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 23:46
    Ну что ж добро пожаловать в команду и успехов вместе с Зенитом
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:15
    Не первый..не последний...
    Сколько уж было то....
    Заболотный...Полоз...и т.д.
    Рад буду ошибаться..но..

    Немного удивительно что столь амбициозный клуб ....в период смены линии атаки...."усиляется" игроком за 2 млн....
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 22:25, ред.
    Как говорится " пока не попробуешь не поймешь"... кто знает, может Сергеев получше всяких Азмунов и Малкомов будет.
    Да простят меня болельщики Крыльев, но в столь скромном коллективе, с неособо сильными партнерами, Сергеев умудрился установить рекорд результативности в ФНЛ, а в новом сезоне уже выступая в РПЛ, где уровень сопротивления выше он забил уже 6 голов за первый круг, а в Зениие и партнеры выше уровнем и мастерством, так что вполне возможно, что Иван начнет забивать еще больше.
    Пожелаю Сергееву удачи, и надеюсь, что Самарский клуб не посыпется после потери лидера атаки!
    Futurista
    Futurista ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Типичный болела зенита)...из Анапы...
    Дух Самайна
    Дух Самайна
    вчера в 22:06
    Перешел в Зенит, чтобы загубить карьеру
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 21:49
    Вот и закончилась карьера Ивана Сергеева.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 21:46
    Не потянет он Зенит.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 21:18
    Вместо Дзюбы?
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Типичный болела спартака) кроме зависти ничего нет
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ AlVi77 (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Это такая радость за своего игрока который пошёл на повышение? Причём даже своим его нельзя назвать, всего год поиграл в Самаре
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 21:05
    Вероятнее всего Сергеев пожертвовал игровым временем, ради бОльшей зарплаты и игр в еврокубках. Думаю через год-полтора его ждёт аренда и забвение.
    4RT
    4RT
    вчера в 20:51
    Бетис в шоке!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:36
    За Сочи Сергеев еще не играл.
    1bear
    1bear
    вчера в 20:28
    Артёмка - на выход !!!
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 20:22
    Ирония судьбы, Дзюба поспорил с Геничем что Сергеев не забьет в РПЛ 8 мячей за сезон а Сергеев по всей видимости вытеснил Дзюбу из Зенита! Дзюба та еще Ванга!)))
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    вчера в 20:20
    Жирная кабала с непредсказуемым исходом
    Жека90
    Жека90
    вчера в 20:12
    Решил путь Бухарова пройти
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 20:08
    Удачи Ивану
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:05
    Так Азмуна можно отпускать,или таки нет??? Замена ведь мощная,на усиление атакующего потенциала в ЛЕ!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 20:02, ред.
    Сейчас опять наберут Сергеевых...., а потом приостановят положение об арендах и опять создадут новый Сочи -3...) . А потом опять ни кому о переходах не больше двух...Табу....)
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 19:56
    Может стать легендой клуба, как Дзюба !
    Молодцы селекционеры !
    AlVi77
    AlVi77
    вчера в 19:55
    Г@нтоны и в африке... Ивану удачи, рви бабло по полной, всю родню обеспечишь, заслужил.
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    вчера в 19:53
    В следующем сезоне увидим в Сочи.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:52
    Неудач Зениту...вместе с Сергеевым)...
    particular
    particular
    вчера в 19:48
    Событие не на столько значимое, на сколько его муссируют и обсасывают...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:47
    Хорошая замена Дзюбе.
    протон
    протон
    вчера в 19:44
    очередной паспортист стал долларовым миллионером!
    makkie
    makkie
    вчера в 19:36
    Неплохое усиление на лавку )))
    Дзюба остаётся, Азмун остаётся - будет ли играть Сергеев? Большой вопрос.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 19:32
    Не люблю Зенит, но Сергееву удачи. Он отлично выстрелил в том году в ФНЛ. Нашей сборной нужен новый форвард-герой. Место вакантно. Может это он?
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