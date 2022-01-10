«Зенит» объявил о трансфере Ивана Сергеева

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вчера, 19:14

Пресс-служба «Зенита» объявила о переходе нападающего «Крыльев Советов» .

Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона 2024/25. В нынешнем сезоне Сергеев провёл 20 матчей за «Крылья Советов», записав на свой счёт 8 голов и 6 результативных передач.