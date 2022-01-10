«Зенит» объявил о трансфере Ивана Сергеева

Пресс-служба «Зенита» объявила о переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона 2024/25. В нынешнем сезоне Сергеев провёл 20 матчей за «Крылья Советов», записав на свой счёт 8 голов и 6 результативных передач.
Да простят меня болельщики Крыльев, но в столь скромном коллективе, с неособо сильными партнерами, Сергеев умудрился установить рекорд результативности в ФНЛ, а в новом сезоне уже выступая в РПЛ, где уровень сопротивления выше он забил уже 6 голов за первый круг, а в Зениие и партнеры выше уровнем и мастерством, так что вполне возможно, что Иван начнет забивать еще больше.
Пожелаю Сергееву удачи, и надеюсь, что Самарский клуб не посыпется после потери лидера атаки!
Да простят меня болельщики Крыльев, но в столь скромном коллективе, с неособо сильными партнерами, Сергеев умудрился установить рекорд результативности в ФНЛ, а в новом сезоне уже выступая в РПЛ, где уровень сопротивления выше он забил уже 6 голов за первый круг, а в Зениие и партнеры выше уровнем и мастерством, так что вполне возможно, что Иван начнет забивать еще больше.
Пожелаю Сергееву удачи, и надеюсь, что Самарский клуб не посыпется после потери лидера атаки!