«Крылья Советов» ведут переговоры с Черновым о новом контракте

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вчера, 22:30

Спортивный директор «Крыльев Советов» прокомментировал ситуацию с контрактом :

В конце первой части чемпионата мы сделали предложение Никите Чернову о продлении сотрудничества. На данный момент окончательного решения нет. Мы продолжаем вести переговоры. Надеюсь, что скоро выйдем на финишную прямую и продлим соглашение с Никитой.