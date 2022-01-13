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«Крылья Советов» ведут переговоры с Черновым о новом контракте

вчера, 22:30

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ситуацию с контрактом Никиты Чернова:

В конце первой части чемпионата мы сделали предложение Никите Чернову о продлении сотрудничества. На данный момент окончательного решения нет. Мы продолжаем вести переговоры. Надеюсь, что скоро выйдем на финишную прямую и продлим соглашение с Никитой.

Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищал с 2014 года. В сезоне-2016/2017 футболист на правах аренды выступал за «Балтику», а сезон-2017/2018 провёл в «Урале». В текущем сезоне РПЛ 25-летний защитник сыграл за «Крылья Советов» 14 матчей, в которых забил 1 гол.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:54
Договорятся если никто не перехватит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:47
"Крылья" - подходящая команда для Чернова, да и Чернов нужен "Крыльям". Договорятся.
beefs
beefs
вчера в 22:37
руководство клуба знает что делает....
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