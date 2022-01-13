«Крылья Советов» ведут переговоры с Черновым о новом контракте

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ситуацию с контрактом Никиты Чернова:
В конце первой части чемпионата мы сделали предложение Никите Чернову о продлении сотрудничества. На данный момент окончательного решения нет. Мы продолжаем вести переговоры. Надеюсь, что скоро выйдем на финишную прямую и продлим соглашение с Никитой.
Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищал с 2014 года. В сезоне-2016/2017 футболист на правах аренды выступал за «Балтику», а сезон-2017/2018 провёл в «Урале». В текущем сезоне РПЛ 25-летний защитник сыграл за «Крылья Советов» 14 матчей, в которых забил 1 гол.