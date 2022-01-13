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«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Зе Луишем

сегодня, 10:28

Пресс-служба «Локомотива» объявила о расторжении контракта с нападающим Зе Луишем.

Футбольный клуб «Локомотив» и 30-летний нападающий Зе Луиш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В составе «железнодорожников» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 гол.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 15:26
Же Луишу надо в Химки,клуб ФК старики разбойники
Землянин
Землянин
сегодня в 14:17, ред.
Интересно сколько отступных он выжил без отдачи и какого либо выхлопа, результата, кроме крайне отрицательного❓
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:53
Ну вот, обидели и выгнали ЗуЛуса..Кто следующий на выход в локо?
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 12:45
если не ошибаюсь ещё в игре домашней против зенита Зе Луиш вышел на замену в конце матча и стал отбывать номер на футбольном поле. ещё тогда написал тут, что в команде что-то происходит и Зе явно "исполняет" вместо помощи своей команде...Зе Луиш хороший нападающий для рпл и когда он играет в свою силу от игрока некогда сборной Кобо -Верде большая польза и в нападении и при обороне своих ворот на стандартных положениях...к сожалению у игроков из африки и южной америки есть такая черта, когда им всё надоедает и они теряют мотивацию ( тут похоже Зе расстался со своей русской шлю.. девушкой и мы перестали смотрить видео из инстанграм их замечательных танцев с яхты у мальдивских остравов😂 похоже с адаптацией в локо у Зе Луиша возникли серьёзные проблеммы) тут уже виноваты сотрудники клуба, которые не обезопасили себя ( нужно было больше пунктов в контракте с забитыми мячами форварда для его мотивации, а не просто засыпать деньгами на скамейки запасных) до свидания Зе Луиш, нам ты запомнишся только форвардом Спартака, который сделал дубль в ворота коней и стал чемпионом России в 2016 году...мы не против если с собой ты прихватишь Ларссона с собой😁 смотреть на шведа после его предательства сил нет никаких
kasyak7
kasyak7
сегодня в 12:45
Руководство РЖД решило полностью построить команду заново, фундаментально все поменять.Гляди увидим другой Локо такой как начала 2000-х годов.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:39
Давно пора.
radone
radone
сегодня в 12:31
прощай, легенда
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:28
Мальчишка понял в чем суть Российского футбола !
makkie
makkie
сегодня в 11:58, ред.
Гениальный трансфер Локо )))

Опасения, что Зе Луиш завязал с футболом и не избавился от болячек подтвердились. Пользы Локомотиву он не принёс. Зато подзаработал.
И хорошо, что Спартак не вернул Бонифация )))
kust07
kust07
сегодня в 11:39
Нулевой результат
drug01
drug01
сегодня в 11:19
Жаль такой игрок!!!
112910415
112910415
сегодня в 11:05
начал хорошо, да травмы скосили ...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:05
Стороны отмучились.Можно в "Спартак" возвращаться! А чё...
xb2ptk6fj97w
xb2ptk6fj97w
сегодня в 10:52
Это было давно понятно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:41
Свои бомбардирские качества в Локомотиве он растерял.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 10:40
Правильно сделали.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 10:35
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:34
Ничего удивительного - Зе Луиш в "Локомотиве" был бледной тенью самого себя в "Спартаке":
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:31
К этому всё шло
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