«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Зе Луишем

Пресс-служба «Локомотива» объявила о расторжении контракта с нападающим .

В составе «железнодорожников» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 гол.

❗️ Футбольный клуб «Локомотив» и 30-летний нападающий Зе Луиш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон



В составе «железнодорожников» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 гол pic.twitter.com/xoe9k3v84P