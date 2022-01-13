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Стали известны детали контракта Жиркова с «Химками»

сегодня, 14:26

Пресс-служба «Химок» раскрыла детали контракта с защитником Юрием Жирковым.

«Химки» заключили контракт с защитником Юрием Жирковым. Футболист прошёл углубленное медицинское обследование и подписал соглашение с клубом, которое рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на один год.

Жирков прокомментировал подписание контракта с «Химками»:

Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, что все сложится удачно. Спасибо и Владимиру Габулову, и руководству клуба, за то, что поверили и дали эту возможность.

С главным тренером общался. Первый контакт с Игорем Черевченко был ещё летом, когда я восстанавливался от травмы в Новогорске. Было небольшое общение: меня приглашали, но тогда я об этом не думал. Хорошо, что сейчас удалось продолжить играть. Я приложу все силы, чтобы команда осталась в Премьер-Лиге и показывала хороший футбол.

Место «Химок» в турнирной таблице? Не соврать, я тоже думал об этом – но здесь я всех знаю, и есть уверенность, что клуб выполнит задачу. Играл вместе с Павлом Мамаевым, с Игорем Семшовым. Знаю и главного тренера. Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, все будет хорошо!

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:50
Семья поддержала, это главное
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:43
И желательно коням)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:29
Хочу чтоб песледние год два прям чтоб забивал в каждой игре
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:23
Ну и где детали?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:38
Пока всё нормально.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:31
Главная деталь - зарплата не разглашается.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:30
Cat01
Cat01
сегодня в 14:27
Все очень хорошо
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