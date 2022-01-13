Стали известны детали контракта Жиркова с «Химками»

Пресс-служба «Химок» раскрыла детали контракта с защитником .

«Химки» заключили контракт с защитником Юрием Жирковым. Футболист прошёл углубленное медицинское обследование и подписал соглашение с клубом, которое рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на один год.

Жирков прокомментировал подписание контракта с «Химками»:

Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, что все сложится удачно. Спасибо и Владимиру Габулову, и руководству клуба, за то, что поверили и дали эту возможность.

С главным тренером общался. Первый контакт с Игорем Черевченко был ещё летом, когда я восстанавливался от травмы в Новогорске. Было небольшое общение: меня приглашали, но тогда я об этом не думал. Хорошо, что сейчас удалось продолжить играть. Я приложу все силы, чтобы команда осталась в Премьер-Лиге и показывала хороший футбол.

Место «Химок» в турнирной таблице? Не соврать, я тоже думал об этом – но здесь я всех знаю, и есть уверенность, что клуб выполнит задачу. Играл вместе с Павлом Мамаевым, с Игорем Семшовым. Знаю и главного тренера. Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, все будет хорошо!