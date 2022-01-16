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«Локомотив» претендует на Лантратова

сегодня, 15:08

Вратарь «Химок» Илья Лантратов может уйти из клуба.

26-летним игроком интересуется «Локомотив». Речь идет о трансфере, сумма сделки может составить около 2,5 млн евро.

Ранее слухи связывали футболиста с другой московской командой.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:36
Тут палка о двух концах.... и вроде нужен и одним и другим
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:32
Гиля основной вратарь, Худяков доказал, что в любой момент может пододвинуть Гилю в основе. Тем более Худякову 9 января исполнилось всего 18 лет (мои поздравления!).
Так зачем нужен Лантратов? Ещё один Медведев?
Не выгодный трансфер как для Локо, так и для Лантратова!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:28
Вратарь может и подойти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:22
Очень толковый кипер, и недорого...
1 984
1 984
сегодня в 15:14
Надо договариваться.
Ванечка
Ванечка
сегодня в 15:12
Вариант для Химок...
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:10
Возможно это вариант для Локо.
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