«Локомотив» претендует на Лантратова

Вратарь «Химок» Илья Лантратов может уйти из клуба.
26-летним игроком интересуется «Локомотив». Речь идет о трансфере, сумма сделки может составить около 2,5 млн евро.
Ранее слухи связывали футболиста с другой московской командой.
Вратарь «Химок» Илья Лантратов может уйти из клуба.
26-летним игроком интересуется «Локомотив». Речь идет о трансфере, сумма сделки может составить около 2,5 млн евро.
Ранее слухи связывали футболиста с другой московской командой.
Так зачем нужен Лантратов? Ещё один Медведев?
Не выгодный трансфер как для Локо, так и для Лантратова!
Так зачем нужен Лантратов? Ещё один Медведев?
Не выгодный трансфер как для Локо, так и для Лантратова!