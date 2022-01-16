Рыбчинский может перейти в «Химки»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский может сменить клубную прописку.
Утверждается, что услуги полузащитника были предложены «Химкам», а переход может состояться на правах аренды.
Контракт Рыбчинского с москвичами рассчитан до лета 2024 года.
Его Палыч использовал как в основе, так и по ходу матчей и Николич, вроде есть потенциал, но ... скорее всего проблемы в голове у парня. А может действительно сходить в аренду, прогнать мрачные мысли и вернутся для основы!
Его Палыч использовал как в основе, так и по ходу матчей и Николич, вроде есть потенциал, но ... скорее всего проблемы в голове у парня. А может действительно сходить в аренду, прогнать мрачные мысли и вернутся для основы!