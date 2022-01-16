Рыбчинский может перейти в «Химки»

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сегодня, 14:46

Полузащитник «Локомотива» может сменить клубную прописку.

Утверждается, что услуги полузащитника были предложены «Химкам», а переход может состояться на правах аренды.

Контракт Рыбчинского с москвичами рассчитан до лета 2024 года.