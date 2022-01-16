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Рыбчинский может перейти в «Химки»

сегодня, 14:46

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский может сменить клубную прописку.

Утверждается, что услуги полузащитника были предложены «Химкам», а переход может состояться на правах аренды.

Контракт Рыбчинского с москвичами рассчитан до лета 2024 года.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:33
пусть будет - всё какая то помощь в нападении
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:15
Надо договариваться.
drug01
drug01
сегодня в 15:08
Скоро Химки будут супер клуб
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:58
Дима очень хороший квалифицированный футболист. У него есть талант, но чего то не хватает.
Его Палыч использовал как в основе, так и по ходу матчей и Николич, вроде есть потенциал, но ... скорее всего проблемы в голове у парня. А может действительно сходить в аренду, прогнать мрачные мысли и вернутся для основы!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:56
Химки как барахольщики: собирают все ненужное другим.
izrafel
izrafel
сегодня в 14:48
Думаю, что Химкам он пригодится
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:48
Пускай переходит...
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