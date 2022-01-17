Президент «Легион-Динамо»: «Верим, что сможем подписать Хабиба»

Президент «Легион-Динамо» заявил, что махачкалинский клуб планирует сделать новое предложение бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Стороны уже вели переговоры летом.

С тех пор мы пока не встречались. Но надеюсь, еще встретимся. Одно место в заявке мы будем держать до последнего. Верим, что сможем подписать Хабиба.

Есть ли шансы его уговорить? Шансы всегда есть. Вопрос — какие они? Даже если призрачные, мы будем в это верить.

Насколько я знаю, он в ближайшее время должен быть в республике. Возможно, удастся поговорить с ним. Тем более мы расстались с многими опытными игроками. Так что нам нужен новый вожак как в раздевалке, так и на поле. Думаю, Хабиб идеально подойдет под эту роль.