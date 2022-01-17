ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022

Президент «Легион-Динамо»: «Верим, что сможем подписать Хабиба»

сегодня, 18:19

Президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что махачкалинский клуб планирует сделать новое предложение бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Стороны уже вели переговоры летом.

С тех пор мы пока не встречались. Но надеюсь, еще встретимся. Одно место в заявке мы будем держать до последнего. Верим, что сможем подписать Хабиба.

Есть ли шансы его уговорить? Шансы всегда есть. Вопрос — какие они? Даже если призрачные, мы будем в это верить.

Насколько я знаю, он в ближайшее время должен быть в республике. Возможно, удастся поговорить с ним. Тем более мы расстались с многими опытными игроками. Так что нам нужен новый вожак как в раздевалке, так и на поле. Думаю, Хабиб идеально подойдет под эту роль.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:25
Не понимаю, зачем?
ДСА
ДСА
сегодня в 19:14
Хорошего из этого ничего не выйдет.
Cockfighting
Cockfighting
сегодня в 19:09
Бибу и Бобу ещё бы подписать и тренера из дурки, можно потом по Рен ТВ эти матчи транслировать.
ДинAmo
ДинAmo
сегодня в 18:44
Президент зенита : у нас ушёл лидер азмун и дзюба сдаёт обороты,так что одно место в заявке всегда будет свободно и даже если шансы будут призрачными, мы все равно будет верить, что подпишем Валуева, нам нужен лидер как на поле, так и в раздевалке
1 984
1 984
сегодня в 18:39
А зачем?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:20
Фигней занимаются....слов нет
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