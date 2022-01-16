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«Нижний Новгород» объявил о переходе первого новичка в этом году

вчера, 22:14

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о переходе полузащитника Павла Карасева.

Сразу после подписания контракта на полтора года Карасев поделился эмоциями от перехода:

Рад вернуться в Россию, хотя в Белоруссии меня и встретили, и проводили хорошо. Там неплохой уровень футбола, но с РПЛ он, конечно же, не сравнится. В свое время я играл за дзержинский «Химик» в ФНЛ. Конечно же, бывал и в Нижнем, так что город мне знаком. На новом стадионе также довелось играть, когда я выступал в РПЛ за «Тамбов». Буду рад влиться в состав «Нижнего Новгорода» и помочь своему новому клубу в решении поставленных задач.

«Нижний Новгород» объявил о переходе первого новичка в этом году

Ранее «Нижний Новгород» объявил об уходе нападающего.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:11
Может и поможет!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:43
Врядли это усиление.
drug01
drug01
вчера в 22:40
Команда усиливается
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:37
Сомнительное усиление.
beefs
beefs
вчера в 22:25
трансферное окно в действии...
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