«Нижний Новгород» объявил о переходе первого новичка в этом году

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о переходе полузащитника Павла Карасева.
Сразу после подписания контракта на полтора года Карасев поделился эмоциями от перехода:
Рад вернуться в Россию, хотя в Белоруссии меня и встретили, и проводили хорошо. Там неплохой уровень футбола, но с РПЛ он, конечно же, не сравнится. В свое время я играл за дзержинский «Химик» в ФНЛ. Конечно же, бывал и в Нижнем, так что город мне знаком. На новом стадионе также довелось играть, когда я выступал в РПЛ за «Тамбов». Буду рад влиться в состав «Нижнего Новгорода» и помочь своему новому клубу в решении поставленных задач.
Ранее «Нижний Новгород» объявил об уходе нападающего.