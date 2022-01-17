Медина — футболист ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА объявила о трансфере хавбека «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины.
Армейцы подписали контракт с полузащитником сборной Парагвая, который переходит в наш клуб на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на 3,5 года — до окончания сезона-2024/25.
Предыдущим клубом Медины был «Нью-Йорк Сити», за который он выступал с 2018 года и с которым стал в минувшем году чемпионом MLS.
24-летний парагваец уже прибыл в Кампоамор на сборы армейцев.
Добро пожаловать, Хесус!
Хесус Медина подписал контракт с #ЦСКА до окончания сезона-2024/25— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2022
¡Bienvenido! @JesusMediina8! 🔴🔵
📄 https://t.co/yjuV2QGGHR pic.twitter.com/rgjxS70cqN
Мечта Гинера.
Мечта Гинера.
Хесус - добро пожаловать!
Хесус - добро пожаловать!