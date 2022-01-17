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Медина — футболист ЦСКА

сегодня, 14:36

Пресс-служба ЦСКА объявила о трансфере хавбека «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины.

Армейцы подписали контракт с полузащитником сборной Парагвая, который переходит в наш клуб на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на 3,5 года — до окончания сезона-2024/25.

Предыдущим клубом Медины был «Нью-Йорк Сити», за который он выступал с 2018 года и с которым стал в минувшем году чемпионом MLS.

24-летний парагваец уже прибыл в Кампоамор на сборы армейцев.

Добро пожаловать, Хесус!

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 15:51
Возможно добавит клубу пользы, Лиге уровень, а болельщикам удовлетворение...
tx8f6fszfgu3
tx8f6fszfgu3
сегодня в 15:47
Парагвайский конь борозды не испортит
4RT
4RT
сегодня в 15:38
Сп62
Сп62
сегодня в 15:30
Если толковый игрок, почему контракт не продлили? Или много запросил?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:27
Приятно познакомиться. Успехов в фк ЦСКА ефрейтор Хесус Медина!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:23
Добро пожаловать и конечно же Удачи с ЦСКА !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:22
Давай Хесус,жги!
lotsman
lotsman
сегодня в 15:19
А что о нём раньше слышно было?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:12
Парагваец из МЛС бесплатно ....
Мечта Гинера.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 15:12
Новый Марк Гонсалес
112910415
112910415
сегодня в 15:11
поздравим армейцев !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:02
А газовики смотрят свысока на бедных. У них мешок под завязку полон. Им подороже надо?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:01
Надеюсь принесет пользу клубу . Удачи и игроку и клубу
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:56
Вот это уже другое дело.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:54
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:52
    Будем ждать игру его
    1bear
    1bear
    сегодня в 14:50
    удачный трансфер - надеюсь
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 14:45, ред.
    Теперь нашему Фабиану Бальбуэне не так скучно будет из Москвы на родину летать и обратно для участия в матчах за свою Сборную .
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    сегодня в 14:42
    Удачи в ЦСКА.
    Sylpheed
    Sylpheed
    сегодня в 14:38
    Спонсор трансфера - Почта России :D
    Хесус - добро пожаловать!
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