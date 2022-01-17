Медина — футболист ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА объявила о трансфере хавбека «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины.

Армейцы подписали контракт с полузащитником сборной Парагвая, который переходит в наш клуб на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на 3,5 года — до окончания сезона-2024/25.



Предыдущим клубом Медины был «Нью-Йорк Сити», за который он выступал с 2018 года и с которым стал в минувшем году чемпионом MLS .



24-летний парагваец уже прибыл в Кампоамор на сборы армейцев.



Добро пожаловать, Хесус!