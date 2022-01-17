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Медина — о ЦСКА: «Рад прийти в замечательный клуб»

сегодня, 17:25

Новичок ЦСКА полузащитник Хесус Медина поделился впечатлениями от перехода в московский клуб из «Нью-Йорк Сити».

Рад прийти в этот замечательный клуб ЦСКА и уже играть за армейцев!

Спасибо всем фанатам за любовь! Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:59
Теперь всё только зависит от тебя. Удачи !!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:47
Добро пожаловать в славную армейскую семью! Надеюсь что Хесус будет целиком и полностью отдаваться игре на благо клуба и этим заслужит любовь болельщиков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:59
Дубля...в первом же официальном матче....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:58
Нужны замечательные результаты.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:38
Непонятки с переходом закончены, рад видеть в ЦСКА Медину, удачных игр ему в ЦСКА.
протон
протон
сегодня в 17:29
Добро пожаловать. Ждём результативной работы☝️
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 17:28
Рад за тебя!
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