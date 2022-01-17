Медина — о ЦСКА: «Рад прийти в замечательный клуб»

Новичок ЦСКА полузащитник Хесус Медина поделился впечатлениями от перехода в московский клуб из «Нью-Йорк Сити».
Рад прийти в этот замечательный клуб ЦСКА и уже играть за армейцев!
Спасибо всем фанатам за любовь! Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей.
Рад прийти в этот замечательный клуб @pfc_cska и уже играть за армейцев!— Jesús Medina (@JesusMediina8) January 17, 2022
Спасибо всем фанатам за любовь!
Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей! pic.twitter.com/9jILHDFpqB