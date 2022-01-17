Медина — о ЦСКА: «Рад прийти в замечательный клуб»

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сегодня, 17:25

Новичок ЦСКА полузащитник Хесус Медина поделился впечатлениями от перехода в московский клуб из «Нью-Йорк Сити».

Рад прийти в этот замечательный клуб ЦСКА и уже играть за армейцев! Спасибо всем фанатам за любовь! Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей.