«Зенит», «Спартак» и «Динамо» зимой подписали нападающих. Главный трансферный тренд РПЛ

1642251965

15 января 2022, 16:06

Только «Сочи» доволен своим форвардом.

«Рубин»

- «Зенит» отказал Дзюбе в аренде, поэтому пресс-служба казанцев поставила шутливую точку в этой истории как минимум до лета. Но это не значит, что Слуцкий не заинтересован в подписании нападающего, Сергеева они тоже просматривали.

Отправляемся в Турцию на #РубиновыеСборы 🇹🇷



Список тех, кто едет и кто нет 😉💯 pic.twitter.com/wL0ECJJbJ4 — «Рубин» Казань (@fcrk) January 11, 2022

- Троллинг не отменяет реальность. У казанцев 14-я атака РПЛ по качеству моментов без учета пенальти. Хуже только «Урал», подписавший лучшего снайпера ФНЛ Юшина, и «Нижний Новгород», где самый сильный форвард – тренер Кержаков.

- По именам все хорошо, но вдохновения нет. Непонятно, зачем им Ломовицкий и Кучаев, разве что Дрейер и Кварацхелия не хотят оставаться надолго. Тактически была зависимость от Деспотовича, не выжали максимум из умных решений Хакшабановича. Слуцкий осенью разочаровал, но он умеет возвращаться.

«Спартак»

- Не нравится, что Каттани поспешил с подписанием Николсона на основании чисто агентского аргумента: «Если не подпишете Шамара сейчас, то через неделю он будет намного дороже». Если так говорят – что-то о футболисте скрывают.

- Наличие троих игроков на одну позицию – Понсе, Соболев и Николсон могут играть на острие, а Ларссон им будет помогать в одной линии или чуть глубже, ведет к конфликтам. Об уходе Эсекеля говорят вяло, а вот единственный российский форвард команды уже высказался о конкуренции.

- Проблема атаки «Спартака» — тяжело представить Николсона и Соболева в связке. Также не факт, что Шамар сыграется с Понсе или Ларссоном. Аргентинец после травмы, швед без голов. Центр атаки «красно-белых» не показал все, на что способен, у «Арсенала» больше голов, чем у москвичей.

«Локомотив»

- Идеи Рангника живут после бегства в Манчестер. Мурило отправился на родину, а еще Гисдоль избавляется от нападающих, которые бегали в команде Николича. Центральная фигура – Смолов, покинул «красно-зеленых», причем ушел за небольшую компенсацию, ведь летом стал бы свободным агентом.

- Гисдолю уже привезли форварда – крепкого Яна Кухту из «Славии». Если 25-летний чех будет расти, то атака «Локомотива» станет круче. Но есть у него задатки для категории «третий сорт не брак». Нельзя сказать, как пройдет адаптация к РПЛ , где оборонятся не так, как в Чехии.

- По качеству моментов «Локомотив» хуже, чем «Спартак». По реализации лучше только «Зенит» и «Нижний Новгород». Добавляем новый стиль – высокий прессинг, и понимаем, почему приехал Кухта, но уехали Зе Луиш и Смолов. Готовятся расстаться с Лисаковичем – ждем еще одного форварда.

«Краснодар»

- Фарке налаживает мосты с Сафоновым на первой тренировке и наслаждается тем, что попал в команду, где футболисты куда выше классом, чем в «Норвиче». Но атаку надо настроить четче, особенно для матчей против середняков.

- Кордоба в лазарете минимум до середины марта, а это значит, что ставка впереди будет на Ильина и на новичка из Норвегии, друга Холанда, одного из самых талантливых юных футболистов по версии официального сайта УЕФА – Эрика Ботхейма. Парню уже 22 года, пора впечатлять с порога.

- «Краснодар» подвела реализация – ниже «Ростова» по соотношению голов к точным ударам, да и просто меткость, ведь по проценту выстрелов в створ от общего количества «быки» на 11-м месте в РПЛ . Кабелла, Ионов и Сперцян готовы создавать моменты, слово Фарке и центральным форвардам.

ЦСКА

- Возможно, от осенней атаки «армейцев» останется один Эджуке. Чалов и Заболотный рискуют отправиться на скамейку, если приедет рослый Мурики в аренду. У него 2.2 млн евро зарплаты в «Лацио», так что ЦСКА не возьмет такого парня на скамейку.

- Медина и Языджи в пути, так что братья Березуцкие – произошло удвоение на тренерском мостике, получат много созидательных игроков. ЦСКА атаковал почти так же хорошо, как «Крылья Советов» и «Ахмат», но к форвардам хватало вопросов.

- Чалов и Заболотный забили на двоих 8 мячей, но этого мало для борьбы за ЛЧ . ЦСКА зимней трансферной кампанией пытается показать конкурентам, что их рано списывать. Смущает лишь, что среди новичков все за последние три года переживали игровые кризисы и сидели на скамейках.

«Динамо»

- Сейчас нам обязательно расскажут, что Смолов не потянет темп «Динамо». Но это сделают люди, которые не смотрят рядовые матчи РПЛ , а видят только центральные. Федор в системе Гисдоля больше впрягался в прессинг, а Шварц иногда видит полный штиль на поле от своей команды. Смолов нужен, поскольку он опытный.

- Шиманьски провел роскошную осень с болью в паху, но уже вернулся после плановой и успешной операции, проведет полноценные сборы. Захарян – еще один очевидный козырь. В его контракте есть пункт с суммой выкупа, но юность Арсена позволяет «Динамо» насладиться его игрой еще минимум полгода. Эти два парня создают много моментов.

- У «Динамо» средняя реализация. Лучше, чем у «Рубина» и «Спартака» — главных мазил первой части сезона. Но хуже, чем у «Локомотива» или «Сочи». Тюкавин не повторял за Грулевым, который попадал в ворота лучше напарников, но появление Смолова предоставляет Шварцу варианты в матчах с середняками, когда пропустили первыми или мяч не идет в ворота. Игбун ушел, Смолов пришел – хорошая рокировка.

«Зенит»

- Дзюба получит новый контракт с «Зенитом», только если пойдет на существенное сокращение оклада. Судя по его реакции на трансфер Сергеева – с публикацией голевой статистики, которая у него в РПЛ крутая, Артем обиделся на Семака и скаутов, что привезли ему конкурента.

- «Зенит» не мог не подписывать форварда, а в идеале должен искать еще и иностранного молодого нападающего, ведь Азмун подпишет новый контракт, только если сорвутся переговоры с «Лионом» — французы подтверждают заинтересованность давно и публично, и с «Ювентусом» — вариант возник неожиданно.

- Трудно сказать, заиграет ли Сергеев, но это послушный форвард, который вписывается в систему и может быть полезен за штрафной площадью и в ее пределах. Получается, у шести из восьми самых богатых клубов РПЛ уже перестановки в центре атаки. Первая часть сезона получилась результативной, но счастье в атаке ищут все без исключения.

«Зенит» готовится к уходу лучших снайперов последних лет, и это серьезный шаг для Семака. Серьезный, но ожидаемый. Дзюба забил больше всех, но ему не двадцать лет, а Азмун давно хотел попробовать себя в топ-5, но останавливала огромная зарплата в Санкт-Петербурге.