«Нижний Новгород» объявил о трансфере 19-летнего форварда

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о переходе нападающего .

Футболист прокомментировал подписание соглашения с «Нижним Новгородом»:

Получив приглашение из «Нижнего Новгорода», я согласился, долго не раздумывая. Для меня это, безусловно, серьезный вызов. Буду усердно работать на тренировках, чтобы добиваться больших побед. Переход в «Нижний» – это новый этап в моей жизни. Всегда мечтал играть в Российской Премьер-Лиге. Я очень рад, что мои мечты начинают сбываться. Приняли меня хорошо, за сегодняшний день успел познакомиться с несколькими ребятами. Впереди много работы на сборах. Есть время, для того чтобы влиться в новый коллектив.