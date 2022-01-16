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«Нижний Новгород» объявил о трансфере 19-летнего форварда

вчера, 22:55

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила о переходе нападающего Александра Шестюка.

Девятнадцатилетний нападающий из Белоруссии Александр Шестюк заключил двухлетний контракт с ФК «Нижний Новгород».

Футболист прокомментировал подписание соглашения с «Нижним Новгородом»:

Получив приглашение из «Нижнего Новгорода», я согласился, долго не раздумывая. Для меня это, безусловно, серьезный вызов. Буду усердно работать на тренировках, чтобы добиваться больших побед. Переход в «Нижний» – это новый этап в моей жизни. Всегда мечтал играть в Российской Премьер-Лиге. Я очень рад, что мои мечты начинают сбываться. Приняли меня хорошо, за сегодняшний день успел познакомиться с несколькими ребятами. Впереди много работы на сборах. Есть время, для того чтобы влиться в новый коллектив.

«Нижний Новгород» объявил о трансфере 19-летнего форварда

Ранее «Нижний Новгород» сообщил о переходе ещё одного новичка.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:51
Удачи парню!
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 23:38
Эх не там ищут таланты у нас по всей России таких вагон и малая тележка
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:37
Что же побыстрее вливайся.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:31
Вроде бесплатно подписали, на трансфермаркете информация с января этого года без клуба.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:05
Удачи ему в новом клубе
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:02
Молодой талант
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