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Умтити пропустит около трёх месяцев после операции на плюсневой кости

сегодня, 00:01

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити успешно перенес операцию.

Французскому игроку пришлось лечь на хирургический стол из-за перелома плюсневой кости.

Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что Умтити пропустит около трех месяцев.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 00:45
здоровья и удачи
Брулин
Брулин
сегодня в 00:17
А мне его даже жалко...
Не Диаби, конечно, но постоянно ломается...
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