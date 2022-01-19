Умтити пропустит около трёх месяцев после операции на плюсневой кости

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити успешно перенес операцию.
Французскому игроку пришлось лечь на хирургический стол из-за перелома плюсневой кости.
Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что Умтити пропустит около трех месяцев.
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити успешно перенес операцию.
Французскому игроку пришлось лечь на хирургический стол из-за перелома плюсневой кости.
Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что Умтити пропустит около трех месяцев.
Не Диаби, конечно, но постоянно ломается...
Не Диаби, конечно, но постоянно ломается...