«Ман Сити» заплатит за Альвареса 18,5 млн евро

Форвард «Ривер Плейт» Хулиан Альварес переходит в «Манчестер Сити». Инсайдер и журналист Фабрицио Романо поделился подробностями сделки.
По информации источника, «Сити» заплатит за переход 21-летнего аргентинца 18,5 млн евро с учетов бонусов. Контракт будет заключен до 2027 года, но Хулиан останется в «Ривер Плейт» до конца текущего сезона.
Отмечается, что трансфер Альвареса не повлияет на желание «Сити» подписать звездного форварда.
КРональдов, Холандов сватали за бешеные бабки, а тут бинго )
Арг. Молодой. 24 г+п в 20 матчах. Лучший бомб. За 18,5 с учётом всех затрат.
Как минимум, по данным - гениально.
КРональдов, Холандов сватали за бешеные бабки, а тут бинго )
Арг. Молодой. 24 г+п в 20 матчах. Лучший бомб. За 18,5 с учётом всех затрат.
Как минимум, по данным - гениально.
Если тебе 21 ты молод и перспективен...имя тебе Альварес ты стоишь 20 млн но едешь в Сити за 18,5 млн ....
Если тебе 21 ты молод и перспективен...имя тебе Альберто ты стоишь 12 млн но едешь в Зенит за 20 млн....
Вот становится видна разница...путёвок в данном бразильском турагентстве...
Кто то едет в Футбол...кто то в РПЛ...
(маленький нюанс...Сити как то слишком щедр..такие деньги за парня который уже в этом году будет свободным агентом)
Если тебе 21 ты молод и перспективен...имя тебе Альварес ты стоишь 20 млн но едешь в Сити за 18,5 млн ....
Если тебе 21 ты молод и перспективен...имя тебе Альберто ты стоишь 12 млн но едешь в Зенит за 20 млн....
Вот становится видна разница...путёвок в данном бразильском турагентстве...
Кто то едет в Футбол...кто то в РПЛ...
(маленький нюанс...Сити как то слишком щедр..такие деньги за парня который уже в этом году будет свободным агентом)