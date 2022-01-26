«Ман Сити» заплатит за Альвареса 18,5 млн евро

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вчера, 13:30

Форвард «Ривер Плейт» переходит в «Манчестер Сити». Инсайдер и журналист Фабрицио Романо поделился подробностями сделки.

По информации источника, «Сити» заплатит за переход 21-летнего аргентинца 18,5 млн евро с учетов бонусов. Контракт будет заключен до 2027 года, но Хулиан останется в «Ривер Плейт» до конца текущего сезона.

Отмечается, что трансфер Альвареса не повлияет на желание «Сити» подписать звездного форварда.