ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ман Сити» заплатит за Альвареса 18,5 млн евро

вчера, 13:30

Форвард «Ривер Плейт» Хулиан Альварес переходит в «Манчестер Сити». Инсайдер и журналист Фабрицио Романо поделился подробностями сделки.

По информации источника, «Сити» заплатит за переход 21-летнего аргентинца 18,5 млн евро с учетов бонусов. Контракт будет заключен до 2027 года, но Хулиан останется в «Ривер Плейт» до конца текущего сезона.

Отмечается, что трансфер Альвареса не повлияет на желание «Сити» подписать звездного форварда.

Все новости
СлухиБохинен находится в шаге от перехода в «Салернитану»
Вчера, 22:04
Слухи«Фиорентина» нашла замену Влаховичу в «Базеле»
Вчера, 15:53
Слухи«Байер» хочет подписать Азмуна уже сейчас за 2-3 млн евро
Вчера, 13:39
СлухиЗащитник «Баварии» Зюле почти договорился о контракте с новым клубом
Вчера, 12:42
Слухи«Севилья» отказала «Ньюкаслу» в трансфере Диего
Вчера, 12:22
Слухи«Саутгемптон» хочет выкупить у «Челси» контракт Бройи
Вчера, 11:51
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:16
Вот это новость)
КРональдов, Холандов сватали за бешеные бабки, а тут бинго )
Арг. Молодой. 24 г+п в 20 матчах. Лучший бомб. За 18,5 с учётом всех затрат.
Как минимум, по данным - гениально.
sash71
sash71
вчера в 17:55
Хулиан усилит и так сильный МС. Борьба за основу будет жесть.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:37
Адекватная думаю цена
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:03
Недорого. Это выгодная сделка для Сити.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:42, ред.
Значит :
Если тебе 21 ты молод и перспективен...имя тебе Альварес ты стоишь 20 млн но едешь в Сити за 18,5 млн ....
Если тебе 21 ты молод и перспективен...имя тебе Альберто ты стоишь 12 млн но едешь в Зенит за 20 млн....

Вот становится видна разница...путёвок в данном бразильском турагентстве...
Кто то едет в Футбол...кто то в РПЛ...


(маленький нюанс...Сити как то слишком щедр..такие деньги за парня который уже в этом году будет свободным агентом)
ДСА
ДСА
вчера в 13:31
Ясно, что Сити надеется, что в будущем цена игрока существенно вырастет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100