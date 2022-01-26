Влаховичу угрожают расправой. Полиция взяла под охрану, уходит к врагам за 75 млн евро

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вчера, 10:07

Душан ощутил «любовь» фанатов.

Тифози из Флоренции ненавидят «Ювентус»

Влахович переходит в «Ювентус», и ему угрожают расправой, называют «цыганом». Душану предлагают прощаться с жизнью, ведь фанаты «фиалок» ненавидят «горбунов» из Турина. Дом Душана охраняет полиция, а его агент Ристич точно нанял телохранителей, если ценит безопасность клиента. Реакция на переход Влаховича в «Ювентус» читалась.

В 1982-м туринцы выиграли Скудетто в последнем туре, забив единственный мяч с пенальти, а «Фиорентина» потеряла шансы, когда судья не засчитал ее гол. После матча фанаты, разумеется, винили соперников в работе с арбитрами. После «Тотонеро» все друг друга обвиняли в нечестной игре, а фанаты «Фиорентины» искали повод снова увидеть в «Ювентусе» жуликов и воров.

Нашли такой в финале Кубка УЕФА 1990 года, который клубы сыграли между собой. В первом матче туринцы забили гол с нарушением правил, как свято верят «фиалки», а во втором судья не засчитал гол «Фиорентины». Когда после такого клуб отдал Роберто Баджо именно в «Ювентус», то фанаты устроили бунт. Осадили офис клуба, затем попробовали взять штурмом базу сборной Коверчиано, где Италия готовилась к домашнему ЧМ .

Вызвали спецназ, десятки людей получили травмы, а в слова боссов «фиалок», что сам Баджо выбрал «Ювентус», никто не поверил. До «дела Босмана» футболисты были рабами. Лишь в новом веке президент «Фиорентины» Раньери Понтелло честно признался, что Роберто обзывали «Иудой» зря, трансфер – инициатива двух клубов:

Спустя много десятилетий у меня нет сомнений, что это была выгодная сделка. Ни о чем не жалею. Хороший босс должен думать не об интересах отдельного человека, а об интересах клубов. Фанаты взбунтовались? Затем успокоились, и многие похожие сделки позже прошли гладко.

Сейчас история повторяется. «Фиорентина» думает о выгоде, поэтому Влахович, которого подписали у «Партизана» за 1.95 млн евро, уходит за 75 млн евро в «Ювентус».

Влахович боялся не адаптироваться в АПЛ

Иванович и Тадич хорошо смотрелись в чемпионате Англии, но Влаховичу всего двадцать один год. У него идет второй подряд успешный сезон в Серии А, и покидать знакомый турнир не рискнул. Зато еще в октябре дал четко понять, что «Фиорентина» не получит новый контракт. Или остался бы до лета 2023-го, или принес деньги. Причем посредник изначально отказывался вести переговоры с ПСЖ , «Арсеналом» и «Атлетико», выбор футболиста – Серия А.

Можно ли его винить? Влаховичу понравилась Италия, не хотел в насыщенный дождливый Лондон, где его ждали тридцать три несчастья «Арсенала». Хотя в составе «канониров» у него был шанс стать вторым Робином Ван Перси. Обамеянг окончательно скис, поскольку явно подружился с горячительными напитками и гулянками, которые вредят его подготовке, а Ляказетт не настолько результативный.

Но переезд Душана в АПЛ — риск не адаптироваться, как Йович в Ла Лиге. Вот только Луку с Влаховичем сравнивать не стоит. Второй форвард проще по структуре игры, но эффективнее. Скучный Аллегри, чьи футбольные взгляды устремлены в великое прошлое, должен ставить на природные козыри Влаховича. А в таких клубах, как «Манчестер Сити» или «Арсенал», никто не подстроится под характеристики форварда. Гвардиола и Артета – одного поля ягоды. Поэтому Хосеп и выбрал себе разнопланового аргентинского вундеркинда с лета, а Влахович остался в Серии А.

Его должно настораживать разве что состояние «Ювентуса». Отстают на одиннадцать пунктов от лидера «Интера», у которого есть матч в запасе. Но Влахович считает, что туринцы, невзирая на многочисленные проблемы, в том числе, финансовые, вернутся. В конце концов, за ними стоит могущественный клан, который нашел деньги, которых у «Милана» на Влаховича не было, как сказал Мальдини.

Душана ждет проверка на стабильность

Пока он как Салах времен уже не «Фиорентины», а «Ромы». Когда все видели, что получается, но сомневались, закрепится ли на вершине. Мохамед смог, а «фиалки» теперь вышли на еще одного игрока «Базеля» — Кабрал может заменить Душана. А Влахович пакует чемоданы, собираясь играть в Турине на вдохновении. Когда 21-летний парень за год в топовой лиге забил больше, чем Роналду и Месси, то уже совершил рывок, на которые почти все остальные не способны.

Но мастер работы с пространством и не фанат плотной опеки в штрафной площади должен признать, что ему отчасти повезло. Таким арсеналом инструментов, как Батистута, пока не располагает. Зато речь о профессионале, и не о каждом футболисте со славянскими корнями так можно сказать. В «Фиорентину» Влашича отправил совет Божинова. Помните такого парня, был в аренде в «Ювентусе», а потом неудачно отправился в «Манчестер Сити»?

Валерий свой талант не раскрыл, а Душан сумел. Он почти не забивает головой и редко применяет правую ногу, но с концентрацией полный порядок – четко бьет с «точки», и физически одаренный игрок. Если Аллегри учтет, что Влаховичу надо играть в отрыве от команды, а настрой в его случае так же важен, как у Иммобиле, с которым есть парочка общих характеристик, то «Ювентус» уже этой весной получит немало голов.

А что фанаты могут сделать Душану? Ничего, ведь Кьеза перешел из «Фиорентины» в «Ювентус», а потом на Евро-2020 стал любимчиком всей Италии. Но тифозо не простят всем «Иудам» предательство, и их чувства можно понять. Футбольный мир не ограничивается туринцами. Федерико или Душан могли выбрать другие клубы. Но Аньелли доставляют особое удовольствие такие трансферы. Это как с переходом Игуаина из «Наполи» — переплатили, но ослабили и разозлили врагов.

Бернардески, Кьезе и Влаховичу во Флоренции никогда не будут рады. Впрочем, эмоции всегда угасают, а остаются интересы клуба, который возрождали не так давно из пепла. Влахович пришел менее чем за два миллиона, его личный контракт – 800 тысяч евро, а это на миллион меньше, чем получает Кокорин. Серб в 108 матчах забил 49 голов и сделал 8 ассистов. «Фиорентина» выиграла джек-пот, потратили менее пяти миллионов евро на зарплату и трансфер (без учета бонусов за голы, но вряд ли там космические деньги), а получат 75 миллионов от «Ювентуса».

Невероятно выгодная сделка, а Душан честно трудился на флорентийцев. Понятно, почему согласился, ведь «Ювентус» — главный клуб Италии последнего десятилетия, который может вернуться на вершину, если Аньелли перестанет играть в создателя Суперлиги и займется доверенной ему корпорацией. Зарплаты в Турине намного выше, Влахович договорился о шикарных личных условиях. Для «Ювентуса» это шанс зайти в ЛЧ , игрок на ходу, а свежие решения в атаке команде Аллегри очевидно нужны.

У команды душный затхлый футбол, который разбавляют редкие наития Дибалы и передачи Куадрадо, но после травмы Кьезы нужен еще один козырь. Его по привычке нашли во Флоренции, которая снова возмущена и оскорблена. Это война против права сильного и богатого забрать лучших сыновей у не таких богатых и мощных. Но таков подход «Ювентуса». Во Флоренцию отправляют тех, кто им больше не нужен – Мареску, Ди Ливио, Торичелли, Микколи, Тони или Муту, а себе забирают молодых и талантливых, вроде Баджо, Бернардески, Кьезы и Влаховича.