В «Венеции» прокомментировали слухи об интересе клуба к Понсе из «Спартака»

Спортивный директор «Венеции» Маттиа Колауто прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду «Спартака» Эсекелю Понсе.
Да, мы знаем этого футболиста, но мы никогда не углублялись ни в какие переговоры. На данный момент нет никаких переговоров и обсуждений по этому игроку.
В этом сезоне Понсе провел за «Спартак» 11 матчей и забил 4 гола. Также в декабре сообщалось об интересе к игроку со стороны другого клуба Серии А.
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