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В «Венеции» прокомментировали слухи об интересе клуба к Понсе из «Спартака»

вчера, 10:14

Спортивный директор «Венеции» Маттиа Колауто прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду «Спартака» Эсекелю Понсе.

Да, мы знаем этого футболиста, но мы никогда не углублялись ни в какие переговоры. На данный момент нет никаких переговоров и обсуждений по этому игроку.

В этом сезоне Понсе провел за «Спартак» 11 матчей и забил 4 гола. Также в декабре сообщалось об интересе к игроку со стороны другого клуба Серии А.

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Все комментарии
kust07
kust07
вчера в 11:52
Если знают такого игрока,значит им интересовались.лукавит он
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:33, ред.
Вскоре в Спартаке может остаться человек 7-8....
Ваноли и Каттани придётся самим в основе выходить....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:20
Для Понсе вариант
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