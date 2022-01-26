В «Венеции» прокомментировали слухи об интересе клуба к Понсе из «Спартака»

1643181249

вчера, 10:14

Спортивный директор «Венеции» Маттиа Колауто прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду «Спартака» .

Да, мы знаем этого футболиста, но мы никогда не углублялись ни в какие переговоры. На данный момент нет никаких переговоров и обсуждений по этому игроку.

В этом сезоне Понсе провел за «Спартак» 11 матчей и забил 4 гола. Также в декабре сообщалось об интересе к игроку со стороны другого клуба Серии А.

