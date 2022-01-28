«Спартак» упустил победу в первом матче под руководством Ваноли

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вчера, 17:59

«Спартак» сыграл вничью против «Слована» из Братиславы (2:2) в товарищеском матче, который стал первым у руля «красно-белых» для .

На 20-й минуте встречи счёт в игре открыл Даниил Денисов, а на 41-й минуте Зелимхан Бакаев удвоил преимущество «Спартака». Однако во второй половине игры «Слован» сумел дважды отличиться и сравнять счёт, забив второй гол на 87-й минуте.

Кроме того, травму в матче со «Слованом» получил новичок «Спартака» Леон Классен.