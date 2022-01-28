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«Спартак» упустил победу в первом матче под руководством Ваноли

вчера, 17:59

«Спартак» сыграл вничью против «Слована» из Братиславы (2:2) в товарищеском матче, который стал первым у руля «красно-белых» для Паоло Ваноли.

На 20-й минуте встречи счёт в игре открыл Даниил Денисов, а на 41-й минуте Зелимхан Бакаев удвоил преимущество «Спартака». Однако во второй половине игры «Слован» сумел дважды отличиться и сравнять счёт, забив второй гол на 87-й минуте.

Кроме того, травму в матче со «Слованом» получил новичок «Спартака» Леон Классен.

«Спартак» упустил победу в первом матче под руководством Ваноли

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Все комментарии
makkie
makkie ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 22:47
Тедеско сам не захотел оставаться в России. И правильно сделать!
Увидев, какие тут преференции Зениту и Сочи, какие лоботрясы типа Кокорина и какое судейство - понял, что стагнировать в РПЛ не для него.
В итоге сейчас в Лейпциге работает.
YVG
YVG
вчера в 22:37
Игра команд, примерно одинаковых по классу, только бюджет спартака примерно раз в сто больше.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 22:29
Странно - раньше это было волевой ничьёй. Ах да - Спартак же вёл 2:0...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:35
Играют по накатанной схеме.В начале забивают,затем пропускают
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:33
А МНЕ ВАЩЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!И МНЕ КАЖЕТСЯ ЗРЯ РАССТАЛИСЬ С ТЕДЕСКО!
kust07
kust07
вчера в 20:24
Старая болезнь Спартака пропускать на последних минутах преследует его
Главный судья
Главный судья
вчера в 19:17, ред.
Вообщем итог первого матча купили мертвого ямайца Николсона...и сломали Классона)))
старина
старина ответ ЧиП (раскрыть)
вчера в 19:10
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 18:59
Пока надрываются те, кому это нужно лично
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:57
Хоть что-то о футболе. А то старшая жена гарема задолбала.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:56
Не важно как сыграли в товарняке, важно, что будет в чемпионате. Это касается всех клубов.
ЧиП
ЧиП
вчера в 18:47
Где посмотреть голы?
Скиньте ссылку
lotsman
lotsman
вчера в 18:42
Это по спартаковски. Забили два гола и пошли праздновать победу, забыв что надо играть ещё тайм.
протон
протон
вчера в 18:42
«Это всего лишь товарищеская игра»
«Команда на сборах под нагрузками»
«Новый тренер, ещё не все связи налажены, надо дать время, на втором сборе будет видно, что из себя представляет Ваноли и команда»
протон
протон
вчера в 18:41
Просто вышел Коля Рассказов при счёте 2:0
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 18:33, ред.
Бакаев играл как-будто это не первый товарняк под большими нагрузками, а как минимум финал кубка страны😂 Зелимхан похоже хочет выбить запрашиваемый контракт у Федуна, летом Бакаев станет свободным агентом, время чтобы продлить Зелимхана ещё есть. главный вопрос а нужен ли он так сильно Спартаку? как лидер команды конечно нет, после одного удачного действия следует куча обрезов и потерь мяча...одного гола в ворота легии после кошмарной ошибки защитника польской команды мало чтобы получать 2 млн евро за год. как игрок обоймы команды Бакаев конечно нам пригодится. летом выносили всех на кубке матч премьер и позже в чемпионате пролетали мимо кассы, поэтому выводов после товарняков делать не станем. сейчас бросилось в глаза как похудел Саша Соболев, похоже нагрузки Ваноли ещё принесут пользу по ходу этого сезона ( где ещё можно побороться за кубок России и пободаться в лиге европы) с покупкой Хлусевича можно закрыть все проблемные места, новичок похоже может сыграть на любой позиции, нравится его хорошие физические данные. Никольсону явно не хватает бразильской техники, видно Коля немного прямоленейный. свои 10 мячей в рпл забивать форвард с Ямайки будет стабильно. Пруцев как и Умяров умный игрок и все качества чтобы разгонять атаки у него есть ( играть им вместе не стоит, не хватит физики, соперник просто продавит опорную зону, Пруцев похоже пореще Умярова, посмотрим что будет дальше) не понятна ситуация с Жиго, защитник летом уйдёт из Спартака свободным агентом и хочет вернуться во Францию, марсель как читал следующие два трансферных окна не сможет заявлять новичков ( решение уефа) что мешает сейчас Жиго перейти в марсель? сейчас идеальный отрезок чтобы наигрывать центр обороны, а не со старта следующего сезона теряя необязательные очки из-за непонимания партнёров по обороне...Свинов потащил один мёртвый мяч, Максименко похоже не уйдёт в аренду только из-за заявки в лиге европы, третьим вратарём Саше стать не желаю даже я ( но и основным его видеть больше не хочется) посмотрим что будет дальше, упор делаем на летнее трансферное окно где ждём покупку топогого плеймейкера и центрального защитника
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:31
Гораздо интереснее слушать новости от заремы в битве с Газизовым.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:30
Так спартак станет в этом сезоне чемпионом или нет?
makkie
makkie
вчера в 18:28
2-2, пропустили за счёт индивидуальных ошибок молодого Гуцы и опытного Айртона. И то во втором тайме, с обороной Рассказов-Гапонов-Жиго-Гуца-Айртон. В первом тайме при тройке Кофрие-Литвинов-Жиго у соперника не было моментов.

На фоне Слована, которому через 10 дней стартовать у себя в чемпионате, Спартак сыграл хорошо. Плюс сейчас большие нагрузки для набора формы. Ноги еще тяжелые, легкость придёт позднее.

Из новичков понравились Пруцев и Хлусевич, по Николсону пока непонятно.
Ну и лучшим в составе был Бакаев.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:25
Нет травмы, он просто в туалет бегал
particular
particular
вчера в 18:19, ред.
Ну, на 2 мяча натренировал, но на победу не дотренировал :))
valt134
valt134
вчера в 18:16
Обидно получать травмы в товарищеских матчах.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:13
Это не показатель.
санек002
санек002
вчера в 18:05
пока игра ноль!
1 984
1 984
вчера в 18:05
Это всего лишь товарняк.
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