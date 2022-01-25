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«Зенит» разгромил «Жилину» в контрольном матче. Ерохин оформил хет-трик

вчера, 12:00

«Зенит» обыграл «Жилину» со счётом 5:0 в товарищеском матче на сборах в Дубае.

Голами в составе питерского клуба отметились Артем Дзюба и Андрей Мостовой, а Александр Ерохин оформил хет-трик.

Состав «Зенита»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Данила Хотулев, Нурали Алип, Андрей Мостовой, Далер Кузяев (46' Даниил Кузнецов), Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Малком (46' Кирилл Кварцов), Артем Дзюба (63' Владислав Саусь).

На этом матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:34
К сожалению это всего лишь товарняк,если бы он так регулярно играл в чемпионате и ЛЧ,ему бы цены не было.
pomor45
pomor45 ответ kasyak7 (раскрыть)
вчера в 21:33
В следующий раз пронесёт.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:34
Ерохин веселит народ своим корявым дриблингом и промахами по пустым воротам) для ЛЧ - это балласт)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:31
Молодец Ерохин,вот так бы в ЛЧ.
lotsman
lotsman ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 16:31
В первых числа апреля турнир в Португалии.
протон
протон
вчера в 16:28
Рад за Ерохина , его всегда не до оценивали, надеюсь после возобновления чемпионата салют на него ставку в атаке !
Дзюба, заканчивал игру центральным защитником)) Ну прям Лотар Маттеус))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:01
Надо посерьёзнее соперника,впереди Бетис
Сп62
Сп62
вчера в 15:26
При таком составе неплохой результат. Как игра проходила, не знаю.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:24
Вот,видите,говорили,что Словакия-колхоз-и сбылось!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:42
Ерохин против Левандовского, вот будет заруба
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:34
Ерохин любит слабеньким забивать.
Главный судья
Главный судья
вчера в 13:16
Ерохин еще в товарняках позабивает а весной не одного гола не забьет вот увидите...это чудо игрок)))...ну а вообще конечно пусть хоть не много подумают что они футболисты...Бетис их унизит жестко)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:06
Просто разорвали
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:51
Ерохин недооцененный игрок.
112910415
112910415
вчера в 12:47
Карпин с удивлением наблюдал за незнакомым защитником ...
LOpp
LOpp
вчера в 12:18
избавились от балласта в лице Сердара Азмуна и дела пошли в гору!
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:09
Тренировку провели на хорошем уровне.
kasyak7
kasyak7
вчера в 12:04
Ерохина прорвало
1 984
1 984
вчера в 12:02
Обычный товарняк, но Ерохина с хет-триком.
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