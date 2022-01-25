«Зенит» разгромил «Жилину» в контрольном матче. Ерохин оформил хет-трик

«Зенит» обыграл «Жилину» со счётом 5:0 в товарищеском матче на сборах в Дубае.
Голами в составе питерского клуба отметились Артем Дзюба и Андрей Мостовой, а Александр Ерохин оформил хет-трик.
Состав «Зенита»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Данила Хотулев, Нурали Алип, Андрей Мостовой, Далер Кузяев (46' Даниил Кузнецов), Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Малком (46' Кирилл Кварцов), Артем Дзюба (63' Владислав Саусь).
На этом матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Дзюба, заканчивал игру центральным защитником)) Ну прям Лотар Маттеус))
Дзюба, заканчивал игру центральным защитником)) Ну прям Лотар Маттеус))