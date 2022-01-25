«Зенит» разгромил «Жилину» в контрольном матче. Ерохин оформил хет-трик

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вчера, 12:00

«Зенит» обыграл «Жилину» со счётом 5:0 в товарищеском матче на сборах в Дубае.

Голами в составе питерского клуба отметились и , а оформил хет-трик.

Состав «Зенита»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Данила Хотулев, Нурали Алип, Андрей Мостовой, Далер Кузяев (46' Даниил Кузнецов), Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Малком (46' Кирилл Кварцов), Артем Дзюба (63' Владислав Саусь).

На этом матче присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин.